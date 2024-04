La ciclista molisana Noemi Lucrezia Eremita al Giro del Mediterraneo

BASSO MOLISE. C’è anche la molisana Noemi Lucrezia Eremita nella selezione del K2 Women Team che sarà al via del Giro del Mediterraneo in rosa. Scatta oggi la corsa a tappe che per cinque giorni dal 19 al 23 aprile vedrà impegnate atlete da tutto il mondo. Noemi Lucrezia Eremita, unica atleta molisana del gruppo, correrà la sua prima corsa del mese di aprile e in cui ha l’obiettivo di lasciare subito il segno. La gara a tappe della categoria Uci 2.2 che si snoderà tra Campania e Puglia per un totale di 521 km.

Si parte da Frattamaggiore per una tappa di 106 km e con un finale in salita difficile da interpretare, ancora Campania per la seconda frazione da Montefalcione a Torre del Greco di 103 km. La carovana poi si trasferirà in Puglia per le tre frazioni conclusive che propongono scenari per tutti i gusti. Domenica si corre la tappa più lunga con partenza e arrivo a Barletta dopo 122 km per poi approdare a Castelnuovo della Daunia che ospiterà la penultima frazione di gara. Il Giro Mediterraneo in rosa si concluderà a Montecorvino con una tappa d 92 km che premierà la vincitrice della classifica finale a tempi, ma anche la miglior giovane e le leader della classifica a punti e miglior scalatrice.

Al fianco di Noemi Lucrezia Eremita ci saranno altre 5 atlete guidate dal direttore sportivo Enrico Giuliani: l’abruzzese Giulia Giuliani, la piemontese Vittoria Ruffilli, la friulana Alice Papo e le toscane Gemma Sernissi e Rebekka Pigolotti.

Di seguito la selezione del K2 Women Team per il Giro del Mediterraneo in rosa:

- Giulia Giuliani

- Vittoria Ruffilli

- Alice Papo

- Noemi Lucrezia Eremita

- Gemma Sernissi

- Rebekka Pigolotti

Di seguito l’elenco delle tappe

- Frattamaggiore-Terzigno Km 106,650

- Montefalcione-Torre del Greco Km 103,600

- Barletta-Barletta Km 122,300

- Castelnuovo della Daunia-Castelnuovo della Daunia Km 96,120

- Foggia-Motta Montecorvino Km 92,050.