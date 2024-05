Niro: "Momento magico dello sport molisano, movimento sano e aggregatore sociale"

CAMPOBASSO. Calcio, basket e volley: in Molise sembrano essere tornati i fasti dei mitici anni '80. Il sottosegretario alla Giunta regionale, Vincenzo Niro, commenta così: «Momento magico sport molisano, movimento sano e aggregatore sociale. Complimenti a tutti».

«C’è grande fermento attorno allo sport regionale. È un momento magico a livello di risultati e non solo. Dopo la vittoria della coppa Italia di volley serie B da parte della Spike Devils Campobasso, e con ancora negli occhi i festeggiamenti per la promozione dei lupi in serie C, ieri sera la Magnolia Campobasso di basket femminile è entrata tra le magnifiche quattro formazioni che si contenderanno lo scudetto nella massima serie nazionale. Straordinaria l’impresa di una società con dirigenza tutta al femminile e un coach campobassano come Mimmo Sabatelli.

Congratulazioni vivissime ai summenzionati team, ma anche al Termoli calcio per aver centrato la salvezza in serie D e all’Isernia, promossa nello stesso campionato.

Il fenomeno cui stiamo assistendo produce benefici notevoli sul piano della promozione sportiva, dell’immagine della regione e, soprattutto, come stimolo di una pulita e imponente aggregazione sociale di cui la nostra regione ha enorme bisogno.

Lo sport incarna valori preziosi: è sinonimo di inclusione e appartenenza. Un sentito ringraziamento a chi se ne fa interprete con professionalità, passione e organizzazione».