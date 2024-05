L’Istituto “Alfano” di Termoli sugli scudi alle finali regionali di atletica

TERMOLI. Si sono svolte ieri, venerdì 3 maggio, sulla pista di atletica leggera "Palladino" di Campobasso, le finali regionali di atletica su pista. L’Istituto “Alfano” di Termoli ha partecipato alle competizioni sia con la rappresentativa allievi (Costantino Lattanzi, Alessio De Luca, Cristian Mugnano, Riccardo Musardo, Leo Grassi, Antonio Plinio) che con quelle allieve (Vanessa Senese, Gaia Orlando, Sophie Buonanno, Nayra Lanzone, Violante Menadeo, Marialivia Mastrangelo).

La rappresentativa allieve si è aggiudicata il titolo regionale conquistando il diritto di rappresentare la Regione Molise alle Finali Nazionali in programma a Pescara a fine mese. Ottimo il risultato della squadra nella categoria allievi che si aggiudica la seconda posizione dopo aver concluso la manifestazione a pari punti con la prima classificata (classifica avulsa).

Da segnalare le studentesse Nayra Lanzone e Marialivia Mastrangelo, salite sul podio più alto rispettivamente nei 100 ostacoli e nel getto del peso e la staffetta 4x100 (Buonanno, Lanzone, Orlando, Senese) che ha conquistato il titolo regionale. Per la rappresentativa allievi medaglia d'argento per gli alunni Leo Grassi (1000 mt), Costantino Lattanzi (100 mt), Alessio De Luca (getto del peso), Riccardo Musardo (salto in lungo), e la staffetta 4x100 (De Luca, Musardo, Plinio, Lattanzi).

I docenti preparatori e accompagnatori delle rappresentative, Mario Monaco e Roberto Di Bucci, hanno espresso soddisfazione per gli ottimi risultati sportivi raggiunti e per il fair play dimostrato. Un plauso ai ragazzi e ai loro insegnanti da parte della Dirigente Concetta Rita Niro a nome dell’intera comunità scolastica.

Galleria fotografica