Festa dello Sport 2024: al via sul lungomare Nord le competizioni studentesche

TERMOLI. Festa dello Sport 2024: via alle competizioni sportive scolastiche.

La vibrante energia dello sport scolastico ha illuminato il Lungomare Nord di Termoli, sotto il sole splendente della primavera, durante la Festa Regionale dello Sport Scolastico 2024.

L'evento, tenutosi lunedì presso il lido "Il Pirata", ha visto la partecipazione entusiasta di scuole provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Ispirando le giovani menti e promuovendo l'importanza dell'attività fisica, la manifestazione è stata inaugurata con i saluti istituzionali della direttrice dell'Ufficio scolastico regionale, Maria Chimisso, e del coordinatore educazione motoria, fisica e sportiva dell’Usr Molise, prof. Luca Mainella.

Le loro parole hanno trasmesso l'essenza dello sport come veicolo per la crescita personale e il senso di comunità.

Le scuole partecipanti si sono messe alla prova in emozionanti competizioni di beach volley, beach hockey, rugby e duathlon. L'atmosfera era elettrizzante mentre gli studenti dimostravano abilità, determinazione e spirito sportivo sul campo. Ogni momento ha rappresentato un'opportunità per celebrare il talento e l'impegno degli studenti atleti.

Al termine della mattinata, concludendo una serie di match avvincenti, Luca Mainella ha avuto l'onore di premiare le scuole vincitrici. Le congratulazioni sono state rivolte alle squadre che hanno dimostrato il più alto livello di abilità e coesione di squadra, incitandole a continuare a perseguire la loro passione per lo sport con impegno e dedizione.

La presenza della Federazione Italiana Hockey, della Fipav (per il beach volley), della Fir (per il rugby) e la Fitri (per il duathlon) hanno aggiunto prestigio all'evento, sottolineando l'importanza della collaborazione tra istituzioni scolastiche e organizzazioni sportive nazionali per promuovere uno stile di vita sano e attivo tra i giovani.

La fine dei campionati è prevista per il 10 maggio. Seppur la prima giornata è stata un trionfo per l’organizzazione, Mainella ha dato appuntamento ai prossimi sfidanti per la giornata di domani.

Galleria fotografica