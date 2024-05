Il centro si trasforma in arena per la festa regionale dello sport scolastico

TERMOLI. Si è chiusa in centro la Festa Regionale dello Sport scolastico 2024, oggi si è tenuta la giornata di chiusura con le finali dei vari campionati. La città adriatica ha ospitato la manifestazione, accogliendola nelle aree più suggestive e storiche, offrendo scenari paesaggistici e naturalistici mozzafiato.

La manifestazione regionale è stata inaugurata mercoledì 8 maggio, alla presenza delle numerose autorità civili e militari, con gli interventi e i saluti istituzionali della direttrice dell'Ufficio scolastico regionale, prof.ssa Maria Chimisso, e del coordinatore educazione motoria, fisica e sportiva dell’Usr Molise, prof. Luca Mainella

Le diverse scuole partecipanti dell’intera regione, si sono messe alla prova in emozionanti competizioni di calcio balilla, beach volley, beach hockey, rugby, duathlon, orienteering e nuoto.

Le finalità e gli obiettivi della manifestazione sono stati promuovere l’importanza dell’attività fisica, possiamo affermare che sono state ampiamente raggiunte, facendo registrare un numero notevole di partecipanti, tantissime presenze di studenti impegnati nelle varie discipline sportive dove i giovani atleti hanno dimostrato non solo la loro preparazione, l’abilità ma hanno saputo dimostrare i propri talenti attraverso un sano spirito sportivo e senso di comunità.

La Festa Regionale dello Sport ha scritto a Termoli una pagina importante di storia regionale dove tutti i giovani hanno potuto misurarsi in diverse competizione, riscoprendo la bellezza di ritornare di nuovo insieme, giocando all’aperto, dopo anni di isolamento e chiusura dovuti alla pandemia. Un’aria di Festa si è respirata a Termoli in questa tre giorni di continui match, in diverse zone della città, il sole ha accompagnato i tanti studenti atleti, dirigenti scolastici e docenti, regalando alla manifestazione una intensa luce su un arcobaleno in festa coi i tanti colori delle casacche e delle divise sportive che hanno rallegrato ancora di più la loro presenza.

La presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Molise Donatella Perrella si è detta particolarmente soddisfa per la presenza di diversi atleti del CIP che si sono cimentati con gli altri studenti in un affascinante e coinvolgente torneo di calcio balilla disputato in piazza Vittorio Veneto che ha destato la curiosità non solo degli studenti, ma anche di molti passanti che al bigliardino hanno legato i ricordi più belli della loro spensierata gioventù.

Va inoltre, sottolineata la presenza e l’importanza della partecipazione delle diverse Federazioni quali Federazione Italiana Hockey, della Fipav (per il beach volley), della Fir (per il rugby) e la Fitri (per il duathlon) che grazie al loro contributo attivo e organizzativo, hanno aggiunto particolare prestigio all’evento, sottolineando l'importanza della collaborazione tra istituzioni scolastiche e organizzazioni sportive nazionali per promuovere uno stile di vita sano e attivo tra i giovani.

Al termine della manifestazione, il Coordinatore Luca Mainella, ha ringraziato la Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale Molise Prof.ssa Maria Chimisso, i numerosi dirigenti scolastici, i tanti docenti per la preziosa collaborazione offerta ai vari livelli. Inoltre, il coordinatore Mainella ha fatto complimenti a tutti gli atleti e alle squadre intervenute, ha ringraziato l’Amministrazione Comunale di Termoli per la fattiva collaborazione e la messa a disposizione di tutte le strutture richieste, ed infine una grande plauso l’ha riservato per i ragazzi della Redazione Giornalistica Sportiva Regionale.

Redazione realizzata per l’occasione ma ben strutturata che ha documentato l’intera manifestazione aggiornando tutti i partecipanti, ed è stata allestita una vera redazione sportiva, gestita dagli studenti, presso l’istituto Alberghiero di Termoli, il responsabile Nicola Di Toro pienamente soddisfatto entusiasta ha ringraziato i suoi collaborati.

La Manifestazione appena conclusasi è stato un evento che sicuramente ha offerto ai partecipanti la bellezza dello stare insieme e hanno potuto apprezzare l’importanza di una Festa dello Sport come quella organizzata dall’ufficio Regionale Scolastico Molise.

Giuseppe Alabastro

