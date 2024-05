Sport e inclusione all'istituto comprensivo di Petacciato

PETACCIATO. "Sport e inclusione": nella giornata di ieri, come ogni anno, presso l’istituto comprensivo “Vincenzo Cuoco” di Petacciato, è stata vissuta una giornata di sensibilizzazione dedicata alla disabilità.

Quest’anno il tema della giornata: “Sport e inclusione” Presenti gli atleti dell’Associazione Fly Sport per una partita di dimostrazione della squadra di basket in carrozzina.

Entusiasmo e tifo sfrenato da parte degli studenti che hanno apprezzato e hanno potuto poi provare, stando in carrozzina, a fare canestri. All’entusiasmo, per la partita e all’esperienza vissuta in prima persona ha fatto seguito la riflessione: lo sport è vita, lo sport è disciplina, lo sport è allenamento costante lo sport è inclusivo, lo sport ti salva la vita perché attraverso lo sport prendi coscienza del tuo corpo, delle infinite possibilità che hai, di gareggiare alla pari e di essere un atleta fra gli atleti senza sconti, guadagnandoti un posto in serie B.

Grazie ai nostri atleti che ci hanno regalato una giornata intensa di emozioni, una grande lezione di vita, un esempio di come la diversità sia ricchezza.

Galleria fotografica