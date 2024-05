La carovana rosa avvolge la città nel transito del Giro d'Italia a Termoli

Il Giro d'Italia in via Corsica

TERMOLI. Giornata gradevole a Termoli, seppur fugace, il transito del Giro d'Italia, attorno alle 15, minuto più minuto meno, ha portato diversa gente ad assiepare i tratti di strada, da via Corsica, al centro, fino al lungomare Nord.

Non c'è stata la cornice di folla dello scorso anno, anche perché l'organizzazione non ha previsto un "villaggio" come nel 2023, trattandosi di un passaggio a poco più di metà tappa, ma non sono mancati momenti di festa collettiva, soprattutto con famiglie e bambini, che hanno poi indossato la classica maglia rosa col cappellino.





Tabella di marcia che avevamo anticipato rispettata quasi in modo scientifico, coi fuggitivi, in 3, che sono stati inseguiti a poco meno di un minuto e mezzo, col rilevamento della vettura d'inizio corsa, l'incedere su via Corsica ha permesso di rosicchiare qualche secondo al gruppo che poi ha affrontato con cautela la curva di via Dante e soprattutto la discesa del Panfilo in corso Mario Milano, dove la prudenza l'ha fatta da padrone e solo all'ingresso sul viale Cristoforo Colombo c'è stato il rilancio in sella, meglio così.





Una vetrina per la provincia di Campobasso, nelle varie dirette televisive, con Gpm di Pietracatella e l'attraversamento di Casacalenda e Larino, per poi giungere sulla costa lungo la statale 87.

Una diretta, quella di Termolionline, particolarmente apprezzata con utenti che si sono collegati da numerose località italiane, europee e persino intercontinentali, come New Jersey e Argentina.

