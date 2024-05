Velisti del circolo "Mario Cariello" di Termoli brillano a Ortona

TERMOLI. Nell'ultimo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 maggio, il Circolo della Vela Termoli ha partecipato con i suoi atleti alla clinic tecnica tenuta a Ortona dall'allenatore della nazionale italiana Optimist, Marcello Meringolo, e organizzata da Federvela.

Marcello Meringolo, considerato attualmente il miglior coach al mondo della classe Optimist, ha contribuito a portare la vela italiana ai vertici mondiali, con risultati di rilievo tra cui le tre vittorie ai mondiali del velista Marco Gardoni, oggi timoniere di Luna Rossa.

La due giorni di clinic ha coinvolto gli atleti Tobia Vallo, Lorenzo Quaglia e Alessandro D’Onofrio della squadra agonistica Optimist del Circolo della Vela di Termoli. I ragazzi hanno partecipato a sessioni formative sia teoriche che pratiche, approfondendo le didattiche relative alle strategie e ai regolamenti di regata, nonché la regolazione delle vele. Durante le uscite in mare, i giovani velisti hanno messo in pratica quanto appreso, confrontandosi con altri atleti provenienti da diversi circoli velici. Le condizioni del vento, ottimali con 10/12 nodi provenienti dal secondo quadrante, hanno favorito l'esecuzione delle esercitazioni.

Il Vice Presidente e allenatore del team del Circolo della Vela Termoli, Domenico Guidotti, ha espresso un giudizio molto positivo sulle performance dei ragazzi, elogiando anche la gioia e il senso di appartenenza al team dimostrati dai giovani velisti.

Le parole del Presidente del CVT, Fabrizio Loffreda, hanno sottolineato lo spirito con cui il Circolo della Vela Termoli affronta le didattiche e l’inclusione dei ragazzi nello sport. Loffreda ha evidenziato l'importanza degli sport velici per la crescita dei giovani: “Anche quest’anno,” ricorda Fabrizio Loffreda, “stiamo già lavorando per organizzare il prossimo 2 giugno l’Open Day al nostro circolo, una giornata in cui chiunque potrà venirci a trovare al CVT per conoscere e provare gli sport velici grazie ai mezzi e alle imbarcazioni che metteremo a disposizione con l’ausilio dei nostri istruttori federali.”

“A giugno, al termine delle attività scolastiche, riprenderemo come ogni anno i nostri corsi di vela, windsurf, SUP e canoa, affinché tutti, soprattutto i giovani, possano trovare nello sport velico uno stimolo per fare attività fisica e imparare a gestire gli elementi della natura. È proprio da questi corsi,” continua Loffreda, “che iniziamo a formare i ragazzi, anche per le nostre squadre agonistiche.”

Il Presidente e tutto lo staff dirigenziale del Circolo della Vela Termoli si complimentano con i ragazzi, augurando loro che il vento possa spingere la loro passione verso grandi traguardi, sia nello sport che in tutte le loro esperienze future.

Galleria fotografica