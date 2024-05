Il tennis in carrozzina protagonista ai campionati nazionali universitari

CAMPOBASSO. Ai Campionati nazionali universitari 2024, in corso in Molise, protagonista anche il tennis in carrozzina. Nella giornata di oggi, infatti, sotto rete andranno Paolo Paolucci e Pasquale Evangelista, entrambi atleti della Urban Sport, seguiti direttamente dal maestro Pasquale Iacobucci. Daranno vita ad un ‘derby’ che certamente appassionerà i presenti e che anticiperà la finale di tennis che assegnerà l’ambito scudetto.

A Paolo e Pasquale il sostegno da parte di tutto il CIP Molise che da vicino ha seguito gli importanti appuntamenti tecnico-sportivo di questi giorni. Eventi che hanno dato gran lustro all’ateneo della regione e che hanno regalato emozionanti e coinvolgenti sfide. Ed ora l’attenzione si concentra tutta sui due atleti della Urban Sport che, già in passato, hanno conquistato importanti successi.

“Tanta attività fisica, socialità, inclusione e integrazioni grazie ai campionati universitari – ha commentato il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – Dare poi spazio anche al tennis in carrozzina da' ancor più valore allo sport e sono certa che i nostri ragazzi ci daranno immense gioie”

L’appuntamento al circolo tennis del capoluogo alle ore 14.00