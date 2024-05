Weekend di vittorie per l'Athletic Club Termoli al campionato regionale

TERMOLI. Primo weekend di gare del campionato regionale di atletica leggera a Campobasso per le categorie ragazzi/e (under 14) e cadetti/e (under 16). Gli atleti dell'Athletic Club Termoli ritornano sulla costa con un pieno di vittorie.

Quello che più soddisfa i tecnici adriatici è che, nonostante la cronica mancanza di strutture adeguate, i ragazzi continuano a primeggiare in competizioni abbastanza tecniche come gli ostacoli, il salto in lungo il salto in alto al cospetto dei loro pari età che nel capoluogo regionale e ad Isernia possono contare sull'utilizzo di attrezzature e impianti sicuramente migliori.

Un plauso particolare va fatto ai due ragazzi under16 Frida Sarcinelli (pentathlon) e Davide Sciarretta (esathlon) che si sono laureati campioni regionali nelle prove multiple, dimostrando la loro bravura nelle diverse discipline a cui hanno presso parte e primeggiando con ampio distacco di punti rispetto ai loro avversari.

Gli atleti under 14 invece hanno disputato la prima tappa del campionato regionale di società primeggiando nella maggior parte delle gare, 60 piani, 60 ostacoli, salto in alto, marcia e staffetta 4x100 femminile gratificando in maniera enorme i tecnici accompagnatori ed i genitori presenti.

A corredo di queste competizioni il comitato regionale Fidal ha proposto nel programma alcune gare rivolte alla categoria esordienti (under 10) ed anche qui le vittorie e le soddisfazioni nei 40 piani, nei 40 ostacoli e nel salto in lungo non sono mancate.

In conclusione non si può non evidenziare l'epica impresa del dell'atleta master Giacomo Piccolo, che ha preso parte e concluso nel tempo programmato la storica competizione della 100 km del Passatore che si svolge ogni anno partendo da Firenze per concludersi a Faenza, valicando l'appennino tosco-emiliano. Un'impresa che sicuramente porta lustro alla sua attività di podista ed alle diverse iniziative messe in campo insieme alla società.

