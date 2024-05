Atleti impegnati in Coppa Italia di wushu-kung fu nel ricordo di Salvatore De Gregorio

TERMOLI. Il weekend appena passato, ha visto anche le scuole basso molisane di wushu-kung fu di Termoli e Campomarino, impegnate nella competizione nazionale organizzata dalla Federazione Italiana Wushu Kung fu a Zola Predosa (Bologna).

Oltre 200 gli atleti provenienti da ogni parte d’Italia, comprese le isole maggiori, per la prestigiosa gara di Sanshou / Sanda (combattimento sportivo a pieno contatto) e Qingda (combattimento sportivo a contatto controllato). Ben 13 gli atleti in gara per le scuole A.N.K.D. di Termoli e la TIFERNUS DRAGON Campomarino, di cui 11 novizi alla prima esperienza federale, con età compresa di 13 ai 23 anni.

Ottime prestazioni del team molisano guidato dal M. Costanzo DI LABBIO che ha espresso soddisfazione per la prestazione dei ragazzi, che nonostante ancora giovani ed inesperti sono riusciti a portare a casa buoni piazzamenti e un grande bagaglio di conoscenza proprio in ragione dell’alto livello della competizione agonistica sportiva. Di seguito i nominativi degli atleti e i risultati ottenuti.

Per il Team A.N.K.D. di Termoli:

- BENKARA Sami cat. Cadetti -45 kg qingda – 2 class.

- REALE Christian Teo cat. Cadetti -52 kg qingda – 3 class.

- FAVIA Matteo cat.Cadetti -75 kg qingda

- NAPPO Alessio cat. Junior -75 kg. qingda – 1 class.

- ROSSI Luigi cat. Senior – 75 kg. qingda – 3 class.

- SALVATI Luigi cat. Senior – 70 kg. qingda

- MASCILONGO Emanuele cat. Senior -52 kg. qingda – 1 class.

Per il Team TIFERNUS di Campomarino:

- DE DEO Giovanni cat. Cadetti – 52 kg qingda – 3 class.

- PAOLITTO Giovanni cat. Cadetti – 60 kg. qingda – 1 class.

- VALENTINO Luciano cat. Cadetti – 75 kg. qingda

- CONSALVO Antonio cat. Junior – 60 kg. qingda – 3 class.

- NARDONI Alessio cat. Junior – 75 kg. qingda – 3 class.

- PLACINTA Robert D. cat. Junior – 65 kg. Sanda – 3 class.

Si evidenziano anche le convocazioni di 4 ufficiali di gara molisani impegnati della competizione che hanno saputo ben figurare portando a termine una gara intensa e piena di emozioni, tra questi:

DE GREGORIO Anna Laura e D’ACCI Alessia impegnate quali giudici d’angolo, mentre DI LABBIO Vincenzo in qualità di Giudice d’angolo e Giudice centrale e MACRì Deborah quale Giudice centrale e Capo Giudice nel Qingda.

A completare il gruppo agonistico era presente anche una delegazione di genitori e accompagnatori in supporto dei giovani atleti, questo a significare quanto il gruppo molisano del Wushu Kung fu ancora oggi sia attivo, unito e performante in proseguo degli insegnamenti marziali ricevuti dal capo scuola Gran Maestro DE GREGORIO Salvatore anche a distanza di anni dalla sua scomparsa.