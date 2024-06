Con 700 atleti nella piscina da 50 metri nasce il centro federale del nuoto

L'inaugurazione del centro federale di nuoto a Termoli

TERMOLI. Parco comunale preso d'assalto nella giornata di oggi per una manifestazione natatoria di livello nazionale, che ha portato qui il presidente nazionale della Federnuoto Paolo Barelli, che ha inaugurato il nuovo centro regionale con la piscina da 50 metri ora attrezzata per le gare in corsia, intitolata alla figura indimenticabile di Antonio Casolino.

Come è stato sottolineato anche dal portale federale: «Una giornata di festa del nuoto, un sabato da ricordare per la Regione Molise e non solo. A Termoli infatti è stata inaugurata la piscina del Centro Fin Regionale - all’avanguardia con pontone per trasformarla da 50 a 25 metri - che sarà anche sede della delegazione regionale FIN Molise. Presenti, in una giornata a tutti gli effetti storica per i molisani, il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, il presidente delle Regione Molise Francesco Roberti, la delegata della FIN Molise Amelia Mascioli, il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo e il delegato regionale di Sport e Salute Angelo Campofredano.





In occasione dell’inaugurazione si è svolta la manifestazione di propaganda “Tutti in Piscina 2024” per Nuoto e Salvamento, che si concluderà domenica 2 giugno. Numeri importanti per la prima tappa di un circuito che cresce di anno in anno: in gara infatti 700 atleti, in rappresentanza di 33 società provenienti da tutta Italia, per 1600 presenze gara».





Le parole del presidente Paolo Barelli. "Mi sembra chiaro che questa è una giornata importante, storica per la Regione Molise ma anche per quelle limitrofe. Inauguriamo un impianto all'avanguardia, che consentirà a tanti atleti di prepararsi nelle condizioni migliori senza essere costretti a fare eccessivi spostamenti. Voglio ringraziare, e ci tengo particolarmente a farlo, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, quando due anni fa da sindaco di Termoli chiamò la federazione per partecipare a questo progetto di recupero di quest'area del Molise e di una piscina che adesso è diventata bellissima, funzionale per l'agonismo e per i giovani che si avvicineranno alle discipline acquatiche. I numeri del nuoto sono in crescita, come dimostrano i 700 atleti iscritti alla manifestazione di propaganda, settore su cui la Federnuoto punta da sempre".





Le parole del presidente della Regione Molise Francesco Roberti. "E' una giornata memorabile per il Molise e in particolare per la città di Termoli. Abbiamo recuperato una bellissima piscina, facendola diventare olimpionica, in un'area che era degradata e abbandonata. Grazie alle istituzioni e alla Federnuoto è stato possibile investire in questa zona della regione, recuperare un impianto che adesso sarà fruibile da tanti giovani molisani che amano il nuoto; questa è piscina che si può trasformare in due vasche da venticinque in modo da poter ospitare anche eventi agonistici importanti".

