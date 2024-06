Sport nella formazione, affermazione dei "brigidini" ai Campionati studenteschi

TERMOLI. Mai come quest'anno, l'Istituto 'M. Brigida' di Termoli ha mostrato una straordinaria partecipazione ai Campionati Studenteschi - con le categorie ragazzi e ragazze per gli alunni delle prime, cadetti e cadette per gli studenti di seconda e terza - distinguendosi in diverse discipline e raggiungendo risultati eccellenti. I giovani atleti, seguiti dai docenti Ottavio Di Marco e Rossella Parente, hanno arricchito il palmares della Secondaria di primo grado, mettendo in bacheca diversi trofei, nelle più disparate discipline.

Corsa Campestre

I ragazzi hanno brillato nella corsa campestre. Nella categoria Cadetti, un alunno ha conquistato il secondo posto individuale. Le ragazze del 2012 si sono classificate seconde nelle fasi provinciali, ottenendo anche il secondo e terzo posto individuale nelle fasi regionali.

Atletica Leggera

Le cadette, dopo essersi qualificate a squadra alle fasi provinciali, hanno ottenuto risultati significativi a livello individuale alle Regionali. Tra i risultati spiccano:

• Secondo posto nel “salto in alto”;

• terzo posto nel “vortex”;

• terzo posto nel “getto del peso”.

Nella categoria Cadetti, Luigi Plescia ha conseguito un risultato eccezionale, accedendo alle fasi nazionali tenutesi a Pescara dal 27 al 31 maggio, dove si è classificato quarto assoluto in Italia sui 1000 metri.

Calcio a 5

Le squadre di calcio a 5 dell'istituto hanno avuto una prestazione notevole. I cadetti, dopo aver vinto le Provinciali, hanno portato a casa un secondo posto a livello regionale. Medaglie di bronzo per le cadette.

Tennis Tavolo

Il tennis tavolo ha visto le alunne di seconda e terza conquistare il primo posto regionale, mentre i cadetti hanno ottenuto il secondo posto.

Pallavolo 3vs3

Le ragazze più grandi hanno dominato nella pallavolo 3vs3, conquistando il primo posto regionale.

Badminton

Nonostante sia il primo anno di partecipazione a questa disciplina, i giovani atleti di Termoli hanno dimostrato grande impegno, facendo molto bene anche se non sono saliti sul podio.

L'Istituto 'Brigida' di Termoli ha dimostrato un impegno eccezionale e una grande capacità di competere in molte discipline sportive, raggiungendo risultati di rilievo e mostrando un notevole spirito di squadra e dedizione. Questi successi testimoniano l'importanza dello sport nella formazione dei giovani.

Galleria fotografica