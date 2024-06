Sara Colalillo timbra il record regionale dei 200 dorso a Riccione

RICCIONE. Dal 7 al 9 giugno la città romagnola ha ospitato il 27° trofeo internazionale Italo Nicoletti, appuntamento che negli anni è diventato un prestigioso evento sportivo sia in termini di numeri che per la capacità di attrarre i grandi atleti italiani. L’edizione di quest’anno, oltre a contare oltre 2000 atleti in rappresentanza di 91 società, ha visto la partecipazione di formazioni provenienti dall’estero.

La Hidro Sport non si è lasciata intimorire dall’importante palcoscenico, piazzandosi all’undicesimo posto. Gli atleti giallo-blu, allenati da Toni Oriente, Francesco Gatti, Alessandro Di Soccio e Cristiano Hantjoglu, sono stati protagonisti in ben 26 finali, raccogliendo un bottino di 6 medaglie su cui spicca l’oro di Sara Colalillo; con il tempo di 2’21”04 non solo stabilisce il nuovo primato regionale assoluto nei 200 dorso, ma stacca il pass per i Campionati Italiani di Categoria. Per la dorsista anche l’argento nella distanza più corta con il tempo di 30”48, e un quarto posto nei 100 con il crono di 1’05”66.

Il dorso sorride anche a Giovanna Muccitto che conquista due bronzi nei 50 (30”67) e nei 100 con il tempo di 1’05”63; per lei anche un quinto posto nei 50 stile libero in 27”37 e un settimo posto nei 100 farfalla in 1’04”33. Ester Spedalieri ai piedi del podio nei 200 rana chiusi in 2’39”79; per lei anche un sesto posto nei 100 rana (1’13”82) e un nono posto nei 50 rana in 35”04. Alice Lomastro si piazza settima nei 100 stile libero con il tempo di 1’00”16. Maria Ludovica Tremonte al nono posto sia nei 50 (36”08) che nei 100 rana (1’18”25).

In campo maschile ottima prova di Ermanno Tedeschi che conquista un argento e un bronzo rispettivamente nei 200 (1’55”47) e nei 400 stile libero (4’11”06), e si piazza ottavo nei 50 stile libero con il tempo di 24”41. Cristiano Hantjoglu si ferma ai piedi del podio nei 50 dorso chiusi in 27”41. Antonio Iacovelli è quinto nei 200 farfalla in 2’06”45, settimo nei 100 farfalla in 56” netti e ottavo nei 50 farfalla con il crono di 25”89. Stesso stile e stesse distanze anche per Emanuele Palmieri che chiude quinto i 100 farfalla (58”86), e settimo sia nei 50 (26”48) che nei 200 farfalla (2’13”15). Farfalla anche per Michele Gasbarrino e Christian Giamberardino; Michele chiude quinto i 200 in 2’12”19 e decimo i 100 farfalla in 59”92, mentre Christian è ottavo nei 200 farfalla con il tempo 2’15”51.

Al trofeo hanno partecipato anche Francesca Bellucci e Francesco Marra.