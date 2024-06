Termoli Open Cup: successo di partecipazione e di interesse per il nuoto in acque libere

TERMOLI. Nell’ultimo fine settimana si è tenuta la 3^ edizione della “Termoli Open Cup”-Memorial Alessandro Izzo di nuoto in acque libere.

Le giornate si sono cosi articolate sabato 15 gara dei 3 Km, ieri il miglio, primi a partire gli agonisti, poi i master a distanza di 15 minuti.

Ogni anno da quando è iniziata questa gara è stato un crescendo di partecipanti, per questa edizione 2024 ci hanno riferito Amelia Mascioli delegata regionale Fin e Antonio Cucoro anch'egli collaboratore Fin i nuotatori provenienti da svariate zone d’Italia sono stati oltre 150.





Vincitori assoluti della competizione sono stati nei 3000 metri Jorge Cacciagrano (SGT Sport) e Giuseppe Cantalupo (m2) nel miglio. Si è aggiudicato il premio speciale intitolato all’indimenticabile Alessandro Izzi nella categoria M45 Gianluca Roberti della Società Mille Sport San Salvo che ha nuotato i 3km in 45’22”. Nella categoria esordienti A ha vinto Francesco Fasciano della Hidro Sport. Tra i ragazzi, primo il suo compagno di team Francesco Ziccardi.

Nella categoria M30 al femminile prima Chiara Tufilli, al maschile Matteo Scarpati entrambi della Mille Sport San Salvo. Tra gli M35 primo Maurizio Rocco (h2O), M40 primo Jorge Cacciagrano (S.G.T. Sport). Amalia Damiano (m2) ha tagliato per prima il traguardo nella categoria M45. Tra gli M50 primi al traguardo Valerio D’Abramo (Termoli Nuoto). Tra gli M55 primi al traguardo Emilio Morganti (Pool Nuoto Senigallia) e Antonella Di Maria (Hidro Sport). Lucia Falcone della M2 ha primeggiato nella categoria M60, al maschile il suo compagno di squadra Michele Colitti. Tra gli M70 primo posto per Mauro Dolce (Villa York). La speciale classifica per società è stata vinta dalla società M2.





Due splendide giornate con sole estivo e anche la voglia di mangiarsi l’estate, ha di fatto riempito l’arenile con tanti bagnanti potenziali e una gara di nuoto che ha divertito partecipanti e spettatori.

