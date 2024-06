Gimkana western: Giovanni Guidotti in sella agli europei di Cremona

TERMOLI. Il cavaliere Giovanni Guidotti si è distinto, dal 6 al 9 giugno scorsi, nella cornice della fiera di Cremona, dove sono stati disputati i campionati europei di Gimkana Western, Fitetrec Ante 2024.

Hanno partecipato alla competizione 140 binomi provenienti da diverse parti d’Europa. A rappresentare il Molise e “i cavalieri della costa molisana” il cavaliere Giovanni Guidotti con il suo inseparabile Apache. Entrato nella Top Ten Europea, nella categoria professionisti “Open”, piazzandosi all’ottavo posto con due splendide gare, e nella Top Ten categoria “Junior” al nono posto.

«Un grande plauso va anche al compagno di viaggio, Luigi D’Aurizio, della scuderia Jack O’Neill, salito sul podio piazzandosi terzo nella categoria “Istruttori” e sesto nella categoria “Open” - riferisce Guidotti - voglio ringraziare per questa bellissima esperienza vissuta con impegno e passione i miei genitori, Vincenzo e Daniela, mia sorella Marianna, perché senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile. Un ringraziamento al mio centro “I cavalieri della costa molisana”, nel nome di Giuseppe di Lorenzo e i suoi sponsor, che mi ha avviato a questa bellissima disciplina. Naturalmente un ringraziamento anche ai miei amici del “Tabù Ranch” di Osimo e alla famiglia Vigiani, Claudio, Daniela, Norberto e Annalisa, che mi hanno accolto come uno di famiglia. Infine ringrazio i miei sponsor che mi hanno sostenuto in questa avventura: “R.A. - Residenza Anna”, “Terapia e Musica” della Dr.ssa Guidotti Marianna, “Osteo - medic” del Dr. Malinconico Iacopo, “Diez - pizza & co.” e “Parini Illegal Burger”. Ora il mio sguardo è rivolto al campionato italiano che si svolgerà dal 5 al 9 settembre nella splendida cornice di San Giovanni in Marigliano. Go, go, go!»