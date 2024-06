Vittorio Blardi sul podio europeo di windsurf long distance

TERMOLI. Vittorio Blardi conquista la medaglia d’argento al campionato Europeo Windsurfer 2024.

L’atleta termolese, tesserato con il circolo della Vela "Mario Cariello", ha ottenuto il secondo posto alla Long Distance nella categoria leggeri al Campionato Europeo della classe Windsurfer che si è concluso domenica 16 giugno a Torbole nelle acque Trentine del Lago di Garda.

L’evento organizzato dal circolo Surf Torbole con ben 210 partecipanti ha visto la partecipazione da parte di windsurfisti provenienti da fuori Europa, come Australiani, Sud Africani e Singaporiani.

Il campionato è stato caratterizzato da un vento molto ballerino soprattutto durante le 9 prove del cource race, con meteo perturbato, instabile e con aria fredda.

‘’È stata una lunga settimana, sono arrivato a questo campionato con poche ore sulla tavola, sono partito molto bene il primo giorno con l’argento nella long distance, format caratterizzato da avere tutti i 210 partecipanti insieme sulla linea di partenza. Durante le prove delle regate con il classico percorso a quadrilatero e divisi per categorie abbiamo avuto un campo molto difficile con vento che saltava sia di direzione che di intensità. Chiudo in 7’ posizione e 2’ degli italiani nella classifica Overall. Nel complesso sono molto soddisfatto, navigare nel lago è differente rispetto al mare, la tavola galleggia meno e scivola in maniera del tutto diversa", ha commentato Blardi al suo rientro.

Galleria fotografica