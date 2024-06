Rinnovata la convenzione tra il circolo Tennis Termoli e il Comune

TERMOLI. Un compleanno festeggiato poche ore fa, ma per il presidente Alberto Mastrangelo, i giorni lieti non si fermano, poiché è lui che esprime soddisfazione per la recente firma di una nuova convenzione con il Comune, un evento atteso da ben 20 anni.

Alla guida del Circolo, Alberto Mastrangelo ha espresso la sua soddisfazione e speranza per il futuro. "Sì, dopo 20anni, dal 2024, finalmente i soci del Circolo Tennis sono tornati proprietari del Circolo," ha dichiarato Mastrangelo.

"L'Associazione, per i prossimi 10 anni, se sarà in grado di mantenere le promesse fatte, cosa che sono convinto riuscirà a fare da un punto di vista economico e manutentivo, avrà a disposizione gli spazi del parco comunale che riguardano il tennis".

Con la firma della convenzione, finalmente, abbiamo avuto modo di pianificare il futuro dell'Associazione, migliorando la struttura già esistente ed organizzando un sempre maggior numero di tornei di alto livello, per far sì che gli abitanti di Termoli e paesi circostanti possano assistere ad incontri spettacolari e coinvolgenti, che avvicinino al nostro magnifico sport un sempre maggior numero di appassionati. In questi giorni è in corso di svolgimento un torneo nazionale di terza e quarta categoria, a cui seguirà alla fine del mese di luglio un torneo Open (aperto a tutti i giocatori di qualsiasi classifica) dotato di un ricco montepremi.

Il presidente ringrazia tutto il Consiglio direttivo del circolo tennis per il lavoro svolto.