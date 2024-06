Parte da Termoli il Giro del Molise in bicicletta: nuova impresa di Luigi Cantoro

TERMOLI. Classe 1946, tanta passione e grinta da vendere. Caratteristiche che contraddistinguono Luigi Cantoro, grande sportivo pronto ad una nuova sfida. Da mercoledì 26 giugno, infatti, sarà impegnato nel ‘Giro del Molise in bicicletta’ in solitaria e senza assistenza. Una iniziativa promossa nel segno dell’entusiasmo per diffondere, nelle varie tappe, messaggi sull’importanza della pratica sportiva e di una corretta alimentazione. Attenzione, inoltre, rivolta alla sicurezza sul lavoro.

Cantoro, assistito Inail ed ora anche atleta del Cip Molise, si fermerà in diversi Comuni della regione, invitando i sindaci a diramare la cultura del benessere e delle buone pratiche.

Partenza da Termoli, da Piazza Sant’Antonio, il prossimo mercoledì, alle 9.30. Dopo un breve incontro con il nuovo primo cittadino della località adriatica, Cantoro monterà in sella direzione Montefalcone del Sannio. Toccherà poi Torella del Sannio, Agnone, Colli a Volturno, Longano, Sepino, Pietracatella, per poi rientrare a Termoli il 3 luglio.

Percorrendo la media di 70-80 km al giorno, il ciclista, di origini abruzzesi ma da anni ormai in Molise, tenderà la mano a chiunque ne abbia bisogno. Già direttore di corso della Federazione ciclistica, Cantoro si è sempre occupato di sport prestando particolare attenzione all’aspetto salute e al sociale.

“Siamo particolarmente orgogliosi di Luigi Cantoro e delle sue iniziative – ha commentato il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella - Saremo presenti alla sua partenza e cercheremo di non mancare durante il suo percorso”.