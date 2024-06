Quattro giovanissimi "Arcieri del mare" termolesi alle finali nazionali del trofeo Coni

TERMOLI. C’erano anche i giovanissimi “Arcieri del mare” Samuele Carriero e Paolo Antonio Toschi per la sezione maschile, e a livello femminile Rebecca Ricchezza e Anastasia D'Ascenzo, alla selezione regionale in corso in contrada Selvapiana, nell’antistadio del “Tonino Molinari”, guidati da Antonio D’Agata, e l'hanno superata brillantemente.

I ragazzi di tutta la regione hanno affrontato la selezione regionale per la composizione della rappresentativa molisana al trofeo Coni (equivalente delle olimpiadi under 14) al quale prendono parte due ragazzi e due ragazze per ogni regione. L'esito di ierii vede qualificati quattro bambini termolesi, atleti degli Arcieri del Mare di Termoli, che parteciperanno alle finali nazionali che si svolgeranno a Catania dal 3 al 6 ottobre 2024.