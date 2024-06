Molise Swim cup: alla piscina "Antonio Casolino" esordienti a caccia delle finali

TERMOLI. Inaugurata lo scorso primo giugno, la piscina del parco comunale intitolata ad Antonio Casolino si conferma impianto di pregio nella stagione estiva per la disputa di manifestazioni agonistiche in corsia.

Nuoto in copertina anche nella prima domenica d’estate, dove l’impianto da 50 metri ha ospitato la terza tappa della Molise Swim cup per ragazzi e ragazze esordienti (categorie A e B).





In palio l’accesso alle finali regionali, per poi tentare il grande tuffo a livello nazionale, in rappresentanza del Molise.

Buona la partecipazione del pubblico sulle tribune della piscina, che diventando centro federale del nuoto molisano, riserverà sempre più eventi di notevole caratura sportiva.

