Molise Swim Cup Esordienti a Termoli: in vetrina gli atleti della m2

In corsia

In corsia mar 25 giugno 2024

TERMOLI. Domenica scorsa nella piscina olimpica "Antonio Casolino" di scena la finale Molise Swim Cup che ha visto protagonisti di ottime prestazioni gli esordienti A e B ella M2.

Sono state ben 27 le medaglie conquistate al termine di 2 sessioni di gare caratterizzate oltre che dalle medaglie anche da numerosi personal best. Risultati che altresì premiano la professionalità la dedizione e l‘impegno dei due tecnici Fabrizio Cumbolotti e MariaPia Pepe.

Gli esordienti B hanno conquistato 17 medaglie individuali e 2 di staffetta. Autentico mattatore Danilo Priolo che con ben 4 medaglie d’oro si è imposto nei 200 misti, nel 100 dorso, nel 100 rana e nel 100 farfalla. Una medaglia d’oro e due di bronzo per George Boghean rispettivamente nei 400 stile libero e nei 200 misti e 100 stile libero. Oro per Nicola Di Toro nel 200 dorso, argento nei 200 stile libero e nel 100 dorso.

Al femminile sempre tra gli esordienti B ben tre le medaglie d’oro conquistate da Sara Mancino, nei 100 e 400 stile libero e nei 200 misti. Argento nei 50 farfalla. Sul podio con una medaglia di bronzo anche Sofia De Libero, terza nel 100 dorso. Due le medaglie d’argento conquistate nelle staffette nella 4x50 misti (Di Toro, De Libero, Priolo, Mancino) e nella 4x50 stile libero (Mancino, Boghean, De Libero, Priolo).

Senza medaglie ma con prestazioni che hanno fatto registrare i loro personal best Mattia Leccese, Omar Cerio, Nicolpaolo Luzzi, Francesca Forte e Lorenzo Calzolaio.

Dieci le medaglie conquistate dagli Esordienti A. Due ori (100 e 200 dorso) e due medaglie d’argento (100 stile libero e 200 misti) per Alessandra Sarra. Su podio con tre medaglie d’argento Delia Barisciano, nel 100 farfalla, nel 200 e 400 stile libero. Claudia Forte è medaglia di bronzo nel 200 dorso. Due bronzi anche nelle staffette nella 4x100 mista (Sarra, Sacchetta, Barisciano, Matteo) e nella 4x100 stile libero (Barisciano, Sarra, Matteo, Sacchetta). Personal best per Simone Sacchetta, Lucio Maria Cavone, Mattia Talò e Samuele Matteo.