Il pugile Giuseppe Cappella si aggiudica la "Termoli Boxing Night"

TERMOLI. Si rinnova come ogni inizio estate il raduno pugilistico a Rio Vivo.

Nell‘ultimo fine settimana tra i tanti eventi presenti sul territorio termolese non è passato in secondo piano per gli amanti dell’arte gentile, cioè la boxe, una interessante riunione pugilistica presso lo stabilimento balneare "Cala dei Longobardi", dove è stato allestito il ring appositamente su cui è andato in scena l’evento chiamato “Termoli Boxing Night".

Organizzato dalla palestra termolese “Boxe Termoli".

Hanno partecipato all’evento le seguenti squadre: San Salvo, Luciano Bruno Foggia, Giugliese, Majestic, Sora boxe.

Ad aggiudicarsi il titolo come miglior pugile è stato Giuseppe Cappella di Termoli, l’unico ad aver vinto un incontro, con tutti gli altri terminati alla pari. Cappella fa parte della palestra che ha organizzato l’evento termolese.

Aldilà del fatto sportivo stesso, ottima l’organizzazione sia per la parte tecnica che logistica, a dimostrazione del fatto che Termoli vanta ancora, come in passato, una grande tradizione con questa disciplina sportiva e lo stesso Cappella con la sua affermazione dimostra che si sta continuando su questa strada.

Galleria fotografica