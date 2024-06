Final four scudetto di Bocce

CAMPOBASSO. Si terrà domani, venerdì 28 giugno 2024, dalle ore 11,45, all'ex Gil, in via Milano, 15, a Campobasso, la Conferenza Stampa di Presentazione delle Final Four Scudetto di bocce, specialità Raffa, stagione 2024, della Serie A maschile, del Torneo Nazionale Élite Femminile e del Campionato Italiano Juniores, in programma al Bocciodromo Comunale di Campobasso da venerdì 28 a domenica 30 giugno 2024.

Nell'occasione, al Centrum Palace Hotel&Resort di Campobasso, si terranno anche il Consiglio Federale della Federazione Italiana Bocce e la Consulta dei presidenti Regionali.

Alla conferenza stampa saranno presenti l'Assessore Regionale allo Sport, Salvatore Micone, il Presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, il Segretario Generale della Fib, Riccardo Milana, il Presidente della Confederazione Europea Raffa, Moreno Rosati (vice-presidente vicario della Federbocce), il Presidente della Fib Molise, Giuseppe Formato (quest'ultimo organizzatore dell'evento tricolore), la consigliera nazionale del Coni, l'On. Elisabetta Lancellotta, il Presidente del Coni Molise, Vincenzo D'Angelo, e la Presidente del Cip Molise, Donatella Perrella.