Tre scudetti da assegnare: il Molise al centro del "sistema" Bocce

CAMPOBASSO. La città di Campobasso e la Regione Molise al centro dei riflettori dello sport nazionale e, nello specifico, della disciplina sportiva boccistica. Si è tenuta ieri mattina, venerdì 28 giugno 2024, presso l'Ex Gil in via Milano a Campobasso, la conferenza stampa di presentazione delle Final Four Scudetto di bocce, specialità Raffa, stagione 2024, della Serie A maschile, del Torneo Nazionale Élite Femminile e del Campionato Italiano Juniores, che da oggi e fino a domenica 30 giugno, si terranno al Bocciodromo Comunale del capoluogo molisano.

Le Final Four Scudetto della Raffa 2024, che saranno trasmesse in differita su RaiSport, si sono fregiate della collaborazione della Regione Molise e dell’assessorato regionale allo Sport, nonché dei patrocini del Comune di Campobasso e della Provincia di Campobasso.

A presentare la manifestazione sportiva nazionale l'assessore Regionale allo Sport, Salvatore Micone, il Presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, il Segretario Generale della FIB, Riccardo Milana, il Presidente della Confederazione Europea Raffa, Moreno Rosati (vice-presidente vicario della Federbocce), il Presidente della Fib Molise, Giuseppe Formato (quest'ultimo organizzatore dell'evento tricolore), la consigliera nazionale del Coni, l'On. Elisabetta Lancellotta, il Presidente del Coni Molise, Vincenzo D'Angelo, e la Presidente del Cip Molise, Donatella Perrella.

Inoltre, la Federazione Italiana Bocce, con l’occasione, celebra a Campobasso, al Centrum Palace, anche il Consiglio Federale e la Consulta dei Presidenti Regionali, lavori di politica sportiva particolarmente importanti, in vista dell’inizio della stagione elettiva, che sarà aperta sabato 28 settembre a Chianciano Terme con l’Assemblea Nazionale Elettiva della Fib, a cui seguiranno i rinnovi dei vertici dei Comitati Regionali.

Durante la conferenza, il presidente Fib, De Sanctis ha espresso la sua gratitudine per la Regione Molise che ha colto la sfida lanciata a novembre scorso, in occasione dei Campionati Italiani di Società, di organizzare in Molise l’evento più importante della specialità raffa. “Ed eccoci qui – ha rimarcato de Sanctis – a Campobasso con le quattro più forti squadre nazionali che, in campo, si contengono il titolo italiano. Posso sicuramente dire che il Molise ha colto nel segno del movimento boccistico”.

"A novembre – le parole di Micone - ci siamo stretti la mano con l'idea proposta di essere qui e così è stato. Questo evento sportivo rappresenta una promozione del territorio. Ancora una volta, lo sport diviene occasione per promuovere la nostra bellissima regione e ringrazio chi, come me, ama lo sport e ha permesso tutto questo".

Donatella Perrella ha, invece, evidenziato la valenza ludica dello sport, augurando a tutti di trascorrere giorni piacevoli insieme: "Non dimentichiamo l'aspetto relativo al divertimento. È l'augurio che faccio per questi giorni insieme”.

Vincenzo D’Angelo e l’onorevole Elisabetta Lancellotta, rispettivamente presidente regionale e consigliera nazionale Coni hanno poi voluto sottolineare l'inclusività del gioco delle bocce sottolineando il grande lavoro compiuto sul territorio dalla Fib Molise e dal presidente Giuseppe Formato, che a sua volta ha ringraziato la Federazione nazionale e la Regione per la fiducia riposta in un territorio e in un comitato che continuerà a operare per la diffusione e la promozione del movimento boccistico.

Infine, una nuova sfida lanciata al Molise, affinché presto, così come già avvenuto in Lombardia possa essere siglato l’accordo per promuovere la cultura sportiva per il sostegno dell'invecchiamento attivo e l'inclusione verso le diverse forme di disabilità.

