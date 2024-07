“Maratona Dles Dolomites": Maurizio e Alessio De Santis presenti alla 37esima edizione

TERMOLI. La Maratona dles Dolomites é la gara ciclistica più celebre e attesa al mondo, rinomata per i suoi percorsi mozzafiato e la sfida fisica che rappresenta per i partecipanti. L’edizione 2024 vedrà la partecipazione di circa 10.000 ciclisti, selezionati tra oltre 30.000 richieste di iscrizione. Gli atleti provengono da oltre 70 nazioni, testimoniando la dimensione internazionale e la rilevanza dell’evento.

Ogni anno, ciclisti provenienti da ogni angolo del globo si riuniscono per affrontare questa straordinaria manifestazione, e per il secondo anno consecutivo, Maurizio e Alessio De Santis saranno tra coloro che affronteranno questa impegnativa sfida. La gara prevede tre percorsi di diversa lunghezza e difficoltà: il Sellaronda (55 km), il Medio (106 km) e il Lungo (138 km), ognuno dei quali offre panorami spettacolari e salite impegnative che metteranno alla prova anche i ciclisti più esperti.

Maurizio e Alessio, padre e figlio, non sono nuovi a questo tipo di competizioni. Con anni di esperienza alle spalle, entrambi hanno dimostrato più volte la loro passione e dedizione per il ciclismo, partecipando a diverse gare nazionali e internazionali, ottenendo risultati importanti come la conquista del Campionato Italiano 2023 e della Specialized Granfondo Series.

Auguriamo a Maurizio e Alessio De Santis tutto il meglio per questa competizione e speriamo che possano raggiungere i loro obiettivi con successo.

Diretta televisiva: La Maratona Dles Dolomites verrà trasmessa in diretta televisiva domani su Rai 2 dalle ore 6:15 alle ore 12. Inoltre, è possibile seguire la gara in streaming sul sito ufficiale della manifestazione.