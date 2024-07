Nella piscina "Antonio Casolino" ottime prestazioni dei master

TERMOLI. Sì sono svolte nella giornata di oggi, sabato 6 luglio, presso la piscina "Antonio Casolino", nel parco comunale di Termoli, gare di categoria master.

Performance positiva per la squadra della società H2O sport di Termoli che ha raccolto grandi risultati nel summer master open 2024 Molise un argento e un oro per Blardi Vittorio (M35) nei 100 stile (1 ‘ 10.73) e nei 50 rana (41.59); ben imitato dal suo compagno un argento e un bronzo per Amicone Nunzio Floriano (M40) nei 100 stile (1’ 32.43) e nei 50 stile (40.35); un argento anche per Colonnetta Fortunato (M50) nei 50 farfalla (33.31) e infine una super staffetta con un argento 4x50 stile (2’ 11.02) per Catalano Simone, Blardi Vittorio, Rocco Maurizio e Amicone Nunzio Floriano.