Arcieri del Mare conquistano diversi titoli ai campionati regionali

TERMOLI. Ancora una volta sugli scudi gli Arcieri del Mare di Termoli, protagonisti del campionato regionale Fitarco - Targa 70/60mt round (OL) 50mt round (CO) 72 –frecce con olimpic round. Teatro di gara sempre l’antistadio del Selvapiana, a Campobasso.

Gli arcieri termolesi hanno primeggiato in ben cinque categorie, tra quelle disputate ieri.

Dopo le 72 frecce di gara conquistati primo, secondo e terzo posto categoria arco olimpico maschile rispettivamente con Pasquale D'Alete, Antonio G. D'Agata e Roberto Pietrantonio, primon secondo e terzo posto categoria arco nudo maschile rispettivamente con Guido Cannarsa, Antonio Ricchezza e Giovanni D'Ascenzo, mentre dopo gli scontri individuali, un primo ed un terzo posto all'assegnazione del titolo assoluto regionale nella categoria arco olimpico rispettivamente con Pasquale D'Alete e Pietro Campagna.

Alla fine, come anticipato, le convocazioni alla Coppa Italia delle regioni a Città della Pieve che si terrà il 20 e il 21 luglio, sono per Roberto Pietrantonio come arco olimpico Senior Maschile alla prima gara Star (disciplina Targa) e Guido Cannarsa come arco nudo alla terza gara Star (disciplina Hunter&Field).

Primo posto Compound Master Maschile di Maurizio Flocco alla fine delle 72 frecce.

Tecnico al seguito della delegazione è stato nominato Antonio G. D'Agata insieme all'allenatore federale Pierluigi Fierro.

