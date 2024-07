Valerio Mugnano campione d'Italia nella classe velica Melges 24 a Riva del Garda

RIVA DEL GARDA. Il velista termolese Valerio Mugnano (primo da destra nella foto), città dove ha mosso i primi passi nel mondo della vela e oggi atleta dello yacht club Sanremo, ha conquistato ieri sulle acque del lago di Garda il titolo di campione d'Italia nella classe Melges 24 con l'imbarcazione Melgina dell'armatore Paolo Brescia.

Un team giovane proveniente da tutta Italia ed allo stesso tempo molto competitivo che ha offerto un bellissimo spettacolo e combattuto alla pari con i migliori team italiani ed europei.

"Ringrazio l'armatore Paolo Brescia per avermi dato l'opportunità di tornare a regatare sul Garda dove sono cresciuto, in un evento di livello internazionale. Ora ritorno alla preparazione preolimpica nella mia classe 470 in prospettiva dei futuri impegni nazionali ed internazionali guardando anche a future esperienze in team su altre classi".