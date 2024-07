Pescara-Tremiti in barca a vela: l’equipaggio Morgan IV vince “La Diomedea”

PESCARA. Sole, buon vento e una sana competizione hanno accompagnato la flottiglia delle 20 imbarcazioni che dal Marina di Pescara si sono dirette in regata verso le isole Tremiti.

Obiettivo San Domino, luogo del traguardo di questa prima edizione de “La Diomedea” , storica veleggiata “lunga” d’Altura prima semplicemente denominata Pescara-Tremiti.

Ad organizzare è il Circolo Nautico Pescara 2018 con il patrocinio del Comune delle Tremiti, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Gargano e sotto l’egida della IX Zona FIV Abruzzo e Molise.

I primi equipaggi (partenza per tutti alle ore 17) sono giunti all’alba del giorno dopo percorrendo 60 miglia marine in gran parte di notte fino al traverso del faro di S. Domino, sulla punta del Diavolo.

A vincere in tempo compensato il Trofeo challenge “La Diomedea” è “Morgan IV” dell’armatore Federica Cosentino che ha anche conquistato il primo posto della categoria A mentre “Movida” di Ivo Petrelli è arrivata prima in tempo reale e seconda di categoria A. In terza posizione, sempre cat.A, si è piazzata “Ilva” di Enzo Cirillo.

In categoria B il podio è di “Panacea” di Osvaldo D’Orsogna seguito da “Adelante” di Giovanni Gaspari e “Liberty” di Andrea Di Nicolantonio.

Le premiazioni, a cura degli organizzatori Andrea Di Nicolantonio e Andrea Venditti consiglieri del Circolo Nautico Pescara, si sono svolte ieri sulla terrazza del CNP2018 nel porto turistico Marina di Pescara a causa delle difficili condizioni meteo-marine di una settimana fa, quando si è svolta la veleggiata, che non hanno permesso alle imbarcazioni di restare attraccate ai gavitelli delle Isole Tremiti.