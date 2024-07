Allarme mucillagine: rinviato a settembre il memorial "Antonio Casolino"

Non si nuota

Non si nuota mer 17 luglio 2024

TERMOLI. L’Asd Termoli Nuoto comunica che, visto il persistere della presenza di mucillagine lungo il litorale termolese, in accordo con gli organi regionali Fin e Finp, la gara di nuoto in acque libere denominata “2° MEMORIAL A. CASOLINO” in programma il 20.07.2024 presso il lido “Le Dune" è stata rinviata al 14.09.2024 sempre presso il lido “Le Dune".