Nuoto, pioggia di medaglie e titoli regionali nella piscina "Antonio Casolino"

TERMOLI. Ricco il medagliere degli atleti della M2 che portano a casa al termine delle 4 sessioni dei Campionati Regionali di categoria svoltisi (12/13/14 luglio 2024) a Termoli nella piscina olimpica intitolata ad Antonio Casolino ben 43 medaglie.

Nella categoria Junior Alessio D’Agostino si laurea campione regionale nei 50 e 200 stile libero nei 50, 100 e 200 doro e nei 1500.

Tre i titoli regionali per Alessandro Sacchetta nei 200 misti, nel 50 e 100 delfino. Medaglia d’argento nel 100 stile e 50 rana, bronzo nel 50 stile libero.

Nella categoria ragazzi Giuseppe Cantalupo vince il titolo regionale nei 400 misti, nei 200, 800 e 1500 stile libero, argento nei 400 stile. Una medaglia d’argento e una di bronzo per Jacopo Staniscia rispettivamente nel 400 stile libero e nei 1500, Filippo Sessa conquista un bronzo nei 400 misti, come pure Lorenzo Calzolaio negli 800 stile, e Alessandro Mancini nel 100 stile libero. Due medaglie di bronzo per Luigi Pallante nel 400 stile libero e nei 1500.

Al femminile nella categoria Cadette Federica Santoro conquista ben 5 titoli regionali, nel 50 farfalla, nei 1500, nel 100, 400 e 800 stile libero. Per lei anche una medaglia d’argento nel 200 stile libero. Titolo regionale nella categoria Ragazzi per Giulia Barattini (ragazzi) nel 100 stile libro, argento nel 200 stile e ronzo nel 400 stile libero. In evidenza Cristina Di Frangia (l’atleta tesserata con la Scuola Nuoto Isernia ma che dallo scorso mese di marzo si allena con la società m2) campionessa regionale nei 200 misti, argento nel 100 e 200 stile libero, nel 100 farfalla, bronzo nell’800 stile libero.

Sul podio anche le staffette con il titolo regionale nella staffetta maschile 4x100 mista, argento nella 4x200 stile libero, bronzo 4x100 misti. Al femminile sul podio al secondo posto la 4x200 stile, bronzo nella 4x100 mista, nella 4x100 stile.