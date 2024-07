Pallamano Gorillaz Termoli: una nuova realtà sportiva in crescita

TERMOLI. L'ASD Handball Gorillaz Termoli rappresenta una nuova e promettente realtà sportiva nel panorama della pallamano italiana. L'idea di fondare questa società è nata un anno fa da Michele Mastrangelo, ex giocatore di pallamano con un'esperienza significativa in Germania, che ha poi concluso la sua carriera in Italia come allenatore nell’HC Pescara.

Quest'anno, l'ASD Handball Gorillaz Termoli ha partecipato per la prima volta a un campionato federale di pallamano, iscrivendosi al campionato under 13 delle regioni Molise e Abruzzo. La prima stagione è stata un grande successo, con la squadra che ha raggiunto il terzo posto su 11 squadre partecipanti, superando formazioni con un passato rilevante nella pallamano abruzzese e italiana. La squadra è composta prevalentemente da ragazzi delle scuole medie "Achille Pace" e "Maria Brigida" di Termoli.

Al termine della stagione, i giovani atleti hanno partecipato al WORLD CUP INTERAMNIA, tenutosi a Teramo dall'8 al 14 luglio, competendo con squadre provenienti da tutto il mondo, tra cui Taiwan, Libia, Australia, Canada, Tunisia, Uzbekistan e vari paesi europei. Nonostante le difficoltà incontrate contro formazioni più esperte, l'esperienza è stata inestimabile e ha segnato solo l'inizio di una promettente avventura sportiva.

Tuttavia, la squadra ha affrontato delle difficoltà significative, allenandosi quasi esclusivamente all'aperto, grazie al supporto della ASD ARCADIA TERMOLI calcio a 5, su un campo non adatto alla pallamano. La società spera vivamente in una maggiore collaborazione da parte dell'amministrazione di Termoli, poiché la pallamano è uno sport indoor e necessita di strutture adeguate per permettere ai ragazzi di allenarsi nelle migliori condizioni possibili.

L'ASD Handball Gorillaz Termoli è convinta che, con il supporto delle scuole e delle istituzioni, potrà offrire ai giovani della città un'alternativa sportiva valida, contribuendo alla diffusione di questo avvincente sport sul territorio. Il prossimo obiettivo della società è incrementare il numero di iscritti per la prossima stagione, continuando a promuovere la pallamano a Termoli.

Grazie agli sforzi della società e agli ottimi piazzamenti della squadra, la pallamano ha finalmente trovato spazio nella nostra città che merita di conoscere e apprezzare questa disciplina.

Il futuro dell'ASD Handball Gorillaz Termoli sembra assolutamente promettente, e con il giusto supporto, potrà raggiungere traguardi ancora più ambiziosi, offrendo ai giovani atleti della città l'opportunità di crescere e competere ai massimi livelli.

Per tutte le info: 327 5492025

