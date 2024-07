La piscina "Antonio Casolino" fucina di medaglie giovanili

TERMOLI. Da venerdì 12 a domenica 14 luglio presso l’impianto da 50 metri del Centro FIN Molise si sono svolti i Campionati Regionali di Categoria, evento che ha visto gli atleti della Hidro Sport trionfare con un impressionante bottino di medaglie. La squadra gialloblu ha conquistato 44 ori, 45 argenti e 27 bronzi individuali, per arrivare a mettere in bacheca altri 7 ori e 1 bronzo sulle 8 staffette in programma.

Questo risultato testimonia ancora una volta non solo la grande determinazione e l’impegno dei singoli atleti, ma anche una forte appartenenza e passione per la squadra. Un plauso va anche alla dedizione e alla competenza degli allenatori Toni Oriente, Francesco Gatti, Alessandro Di Soccio e Cristiano Hantjoglu, che hanno guidato gli atleti verso questi risultati straordinari.

Per la categoria Ragazzi R14 Massimo Ferretti conquista l'oro nei 50 stile libero con il tempo di 26’’65; per lui anche i 100 (1’00’’23) e i 200 stile libero (2’16’’07), e i 100 rana in 1’19’’99. Francesco Fasciano ottiene due argenti, uno nei 200 farfalla con il tempo di 2’27’’77 e l'altro nei 400 misti con il tempo di 5’12’’15. Inoltre vince due bronzi negli 800 stile libero con il tempo di 9’54’’99 e nei 100 dorso con il tempo di 1’10’’94; per Francesco anche i 100 farfalla 1’07’’59 e i 200 misti 2’30’’12. Marco Vitantonio conquista il bronzo nei 200 farfalla con il tempo di 2’33’’42; nuota anche i 50 (30’’35), 100 (1’06’’49) e 200 stile libero (2’22’’25), i 100 dorso (1’22’’24) e i 100 farfalla (1’09’’16).

Per la categoria Ragazzi tra le femmine in evidenza Maria Ludovica Tremonte che si aggiudica tre ori: nei 100 (1’17’’74) e 200 rana (2’54’’46), e nei 400 misti con il tempo di 5’32’’84; ottiene anche un argento nei 200 misti in 2’40’’27. Martina Notardonato conquista l’oro nei 200 farfalla in 2’37’’15, due argenti nei 200 farfalla (2’49’’46) e nei 400 misti (5’51’’95), e un bronzo nei 100 farfalla in 1’13’’03; per lei anche i 100 dorso in 1’21’’59 e i 200 misti in 2’49’’30. Alice Palladino vince i 400 stile libero con il tempo di 5’03’’25, e nuota anche i 100 dorso (1’21’’57), i 50 (30’’96), 100 (1’08’’35), 200 (2’26’’58) e 400 stile libero (10’’38’’33). Eleonora Patierno sale sul terzo gradino del podio quattro volte: nei 50 (29’’59) e nei 100 stile libero (1’04’’41), nei 100 in 1’16’’67 e nei 200 misti in 2’42’’69.

Insieme a Benedetta Agostini, il quartetto Agostini, Tremonte, Notardonato, Palladino si aggiudica la staffetta 4x100 misti Ragazzi Femmine con il tempo di 4’54’’03.

Tra i maschi sono sette le medaglie conquistate da Michele Gasbarrino; oro nei 200 misti in 2’17’’75, nei 50 (24’’87) e nei 100 stile libero (54’’80). Tre anche gli argenti nei 50 stile libero (25’’61), nei 100 (58’’29) e 200 farfalla (2’10’’84). Nei 100 rana arriva il bronzo con il tempo di 1’09’’88. Lo stile libero regala quattro medaglie a Francesco Marra che mette dietro tutti nei 400 in 4’19’’76, conquista due argenti negli 800 (9’02’’83) e nei 1500 (17’46’’28), e vince il bronzo nei 200 con il tempo di 2’06’’51; nuota anche i 100 stile libero in 58’’74. Emanuele Palmieri vince l'oro nei 100 (57’’75) e nei 200 farfalla in 2’10’’57, tempo che vale il pass per i Campionati Italiani di Categoria. Emanuele conquista anche l’argento nei 200 misti in 2’20’’45 e nuota i 50 stile libero in 26’’15. Cinque medaglie per Giuseppe Spedalieri che conquista quattro argenti e un bronzo: secondo gradino del podio nei 100 (1’09’’88) e 200 dorso (2’27’’27), e nei 100 (1’14’’71) e 200 rana (2’41’’82); il bronzo arriva dai 200 misti nuotati in 2’29’’24. Christian Giamberardino conquista l'argento nei 100 rana con il tempo di 1’09’’75 e tre bronzi: nei 200 misti in 2’21’’44, e nei 100 (59’’80) e 200 farfalla (2’11’’76); per lui anche i 50 stile libero in 26’’53. Riccardo Mariano è secondo sia nei 100 (1’06’’72) che nei 200 dorso (2’26’’93); nuota anche i 50 (27’’66), i 100 (1’06’’27) e i 200 stile libero in 2’20’’26. Michele Lamenta conquista l’argento nei 50 stile libero in 25’’61 e il bronzo nei 100 dorso in 1’07’’36; per lui anche i 100 (58’’51) e i 200 stile libero (2’12’’27). Lino Santoro si aggiudica il bronzo nei 200 dorso in 2’27’’34; per lui anche i 100 dorso (1’08’’94), i 50 (27’’58) e i 200 stile libero (2’12’’37).

Ancora una medaglia di bronzo grazie alla staffetta 4x200 stile libero Ragazzi Maschi che chiude in 8’32’’88 con il quartetto Marra, Santoro, Palmieri, Gasbarrino.

Per la categoria Juniores pioggia di medaglie per le femmine. Ancora una volta protagonista Giovanna Muccitto che conquista cinque ori individuali; 200 misti chiusi in 2’28’’25, 50 (31’’01) e 200 dorso (2’22’’47), 50 (28’’77) e 100 farfalla (1’03’’81). I tempi dei 50 farfalla e dei 200 dorso valgono il tempo limite per i Campionati Italiani di Categoria. Quattro medaglie nello stile libero per Francesca Bellucci; doppio oro nei 400 in 4’56’’18 e nei 1500 in 19’12’’56, e doppio argento nei 200 (2’20’’79) e negli 800 con il tempo di 9’57’’00; per lei anche i 100 stile libero in 1’07’’49 e i 50 farfalla in 33’’82. Quattro medaglie anche per Domitilla Oriente che conquista l'oro nei 200 farfalla (2’30’’68), l’argento nei 100 farfalla (1’12’’30) e due bronzi, nei 200 (2’26’’53) e negli 800 stile libero con il tempo di 10’16’’26; nuota anche i 50 farfalla in 32’’92. Il dorso regala tre medaglie a Sara Colalillo che si aggiudica l’oro nei 100 (1’07’’11) e due argenti nei 50 (31’’10) e nei 200 chiusi in 2’27’’44; per lei anche i 50 stile libero in 28’’70 e i 50 farfalla in 30’’65. Miriam Di Ridolfo sale sul gradino più alto del podio negli 800 stile libero (9’55’’80) e conquista l’argento nei 50 stile libero chiusi in 27’’82; per lei anche i 100 stile libero in 1’01’’35 e i 50 farfalla in 30’’52. Cinque medaglie per Ester Spedalieri che si piazza seconda nei 400 misti in 5’28’’81, nei 50 (35’’09), 100 (1’14’’44) e 200 rana (2’45’’28); terzo gradino del podio nei 200 misti chiusi in 2’35’’02. Alice Lomastro vince l’argento nei 100 stile libero con il tempo di 1’00’’79 e gareggia anche nei 50 stile libero (28’’05), 50 farfalla (30’’73) e 200 misti (2’35’’85). Sara Sabella conquista quattro bronzi: nei 400 misti in 6’03’’97, e nei 50 (36’’24), 100 (1’22’’16) e 200 rana (3’02’’52); per Sara anche i 50 (30’’03) e i 100 stile libero (1’06’’31).

Arriva un doppio oro grazie alle staffette: la 4x100 misti Juniores Femmine, composta dal quartetto Colalillo, Spedalieri, Muccitto e Lomastro, fa segnare il record regionale assoluto grazie al crono di 4’21’’95; piazza d’onore anche per la 4x100 stile libero Juniores Femmine che vince in 4’00’’89 grazie a Lomastro, Muccitto, Colalillo e Di Ridolfo.

Tra i maschi a medaglia solamente Alessandro Catelli che conquista ben quattro ori e un argento: primo posto nei 50 (31’’09), nei 100 (1’08’’96) e nei 200 rana (2’32’’23), e nei 400 misti con il tempo di 5’11’’92. Seconda piazza nei 1500 stile libero chiusi in 17’47’’85.

Per la categoria Cadetti tra le femmine splendida prestazione di Chiara Oriente che vince sei medaglie individuali. Tre ori nei 100 farfalla (1’10’’89), nei 200 (2’37’’83) e nei 400 misti in 5’32’’71; tre argenti nei 50 farfalla in 32’’05, e nei 50 (33’’37) e 100 dorso (1’12’’67). Anche Giulia La Barbera conquista tre argenti, nei 50 rana chiusi in 39’’80, nei 100 (1’06’’57) e nei 200 stile libero (2’24’’24).

Tra i maschi prestazione maiuscola di Ermanno Tedeschi che lascia solamente gli 800 agli avversari; per il resto tutti dietro nei 50 (24’’95), nei 100 (53’’10), nei 200 (1’55’’89), nei 400 (4’14’’91) e nei 1500 stile libero nuotati in 17’19’’90. Tre medaglie d’oro e un bronzo per Antonio Iacovelli che vince i 200 misti in 2’23’’52, e i 50 (25’’80) e i 100 farfalla (56’’50); terzo posto nei 100 stile in 55’’75. Antonio nuota anche i 50 stile libero in 36’’05. Emanuele Iannone conquista l'argento nei 100 farfalla in 1’05’’26 e il bronzo nei 50 farfalla in 28’’15; per lui anche i 50 (26’’01), i 100 (57’’63) e i 200 stile libero (2’13’’16). Un argento a testa per Giovanni Oriente e Mario Colalillo; Giovanni nei 50 stile libero in 25’’36 e Mario nei 200 stile libero in 2’08’’02; per Mario anche i 50 farfalla (28’’72), i 50 (26’’16) e i 100 stile libero (58’’12).

Arriva un doppio oro grazie alle staffette; la 4x100 stile libero Cadetti Maschi, con il quartetto Tedeschi, Iannone, Colalillo e Iacovelli, si piazza prima con il tempo 3’43’’13. Stesso piazzamento per la 4x200 stile libero Cadetti Maschi che vince in 8’24’’60 grazie a Tedeschi, Colalillo, Oriente e Iacovelli.

Per la categoria Seniores tra le femmine arrivano ben quattro ori grazie a Benedetta Sangregorio che vince i 50 (32’’94) e i 100 dorso (1’11’’90) e i 200 (2’37’’20) e i 400 misti (5’37’’64). Quattro medaglie anche per Alessandra Arbotti che mette tutte in fila nei 100 rana con il tempo di 1’19’’42; arrivano inoltre tre argenti nei 50 rana in 37’’18, e nei 50 (30’’09) e nei 100 stile libero chiusi in 1’06’’50. Irene Nicodemo conquista l'argento nei 100 dorso in 1’12’’17, e due bronzi nei 100 stile libero (1’07’’48) e nei 50 farfalla con il tempo di 32’’25.

Tra i maschi Cristiano Hantjoglu vince i 50 dorso in 27’’64 e i 50 farfalla in 26’’78, ed è medaglia d’argento nei 50 rana con il tempo di 31’’41.

Di seguito gli altri convocati.

Benedetta Agostini nuota i 100 dorso in 1’19’’36, i 50 (32’’19) e i 200 stile libero (2’41’’57). Francesca Di Lizio gareggia nei 50 (33’’74) e nei 100 stile libero (1’13’’80), nei 50 (42’’60), 100 (1’35’’32) e 200 rana (3’24’’57). Maddalena Iannone chiude i 50 dorso in 1’24’’43, e nuota anche i 50 (34’’09), i 100 (1’15’’35) e i 200 stile libero (2’43’’28). Isabella Muccino impegnata nei 50 (31’’84) e 100 stile libero (1’10’’33), nei 50 (41’’08), 100 (1’29’’52) e 200 rana (3’12’’12). Elena Oriente nuota i 100 farfalla in 1’17’’06, i 100 (1’16’’00) e i 200 stile libero (2’41’’44). Camilla Palmieri gareggia nei 100 rana chiusi in 1’27’’63, nei 50 (30’’57), 100 (1’06’’62) e 200 stile libero (2’28’’90). Stesse distanze dello stile libero per Chiara Ricci che chiude i 50 in 30’’64, i 100 in 1’07’’36 e i 200 in 2’31’’27; per lei anche i 100 dorso (1’21’’92) e i 100 rana (1’33’’38). Noemi Ruggiero impegnata nei 50 (32’’62) e 100 stile libero (1’11’’89), nei 50 (41’’97), 100 (1’32’’30) e 200 rana (3’18’’76). Stile libero per Giovanni Di Toro che chiude i 50 in 31’’35, i 100 in 1’10’’10 e i 200 stile libero in 2’37’’25. Sei gare per Vladyslav Luigi Khamchuk che nuota i 200 (2’21’’26) e 800 stile libero (10’’05’’62), i 100 (1’11’’32) e i 200 dorso (2’28’’01), i 100 (1’11’’59) e 200 farfalla (2’37’’32). Jacopo Montazzoli gareggia nei 100 dorso (1’16’’01), e nei 50 (29’’98), 100 (1’06’’24), 200 (2’21’’09) e 400 stile libero in 4’57’’44. stile libero per Mattia Spensieri che chiude i 50 in 31’’40, i 100 in 1’07’’58, i 200 in 2’22’’74 e i 400 in 5’05’’65. Oltre ai 100 rana chiusi in 1’18’’40, Francesco Ziccardi nuota i 50 (28’’19), i 100 (1’01’’71), i 200 (2’14’’50), i 400 (4’43’’57) e gli 800 stile libero (9’52’’25).