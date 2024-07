Alle Ponyadi di Arezzo sette giovanissimi cavalieri molisani

CAMPOBASSO. Tutto pronto alla Fise Molise dove in questi giorni sono state consegnate le divise ufficiali ai giovani cavalieri che parteciperanno alle Ponyadi Kep Italia 2024.

La manifestazione di interesse federale si svolgerà all’Equestrian Centre di Arezzo dal 24 al 27 luglio prossimi.

I binomi Elena Mogavero su Aqua, Vincenzo Rosiello su Csenge, Francesca Cornacchione su Snowbalu, Emanuele Ponticelli su Lady Goldville, Agnese Maiuri su Zorro, Giorgia Renzi su Kaos, Maia Renzi su Fiorellina I rappresenteranno il Molise all’evento che, con oltre mille partecipanti, è ormai una vera e propria mini olimpiade nazionale con discipline olimpioniche e non.

"Per il terzo anno consecutivo avrò il piacere e l’onore di accompagnare una rappresentanza molisana alle Ponyadi, quest’anno composta da due squadre per la disciplina del salto ostacoli - dichiara Laura Praitano, presidente delegato della Fise Molise. - L’anno scorso, nella stessa disciplina, è stato sfiorato il podio per un soffio e abbiamo portato a casa un meritato sesto posto, superando anche regioni con consolidate esperienza e tradizione. I bambini hanno affrontato con con grande impegno la preparazione, accompagnati dai loro istruttori Angela Palladino del Cassandra Equitazione e Michele Ruscitto della Ippoform Campobasso Equitazione, e hanno partecipato a stage organizzati dalla delegazione regionale, guidati dal direttore di campo Bruno Riccio. Faccio loro un grande in bocca al lupo - conclude Praitano - certa che, al di là del risultato sportivo, portino con loro il ricordo di un’esperienza di gioco, di spirito di squadra e di divertimento con i loro pony”.