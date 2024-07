Campionati del mondo Wako: Chiara Tavani sarà l'unica molisana a Budapest

Campionati del mondo Wako: Chiara Tavani sarà l'unica molisana a Budapest

TERMOLI. È Chiara Tavani - dell’associazione Kung Fu Shaolin Kickboxing, guidata dal maestro Carmine De Palma - l’unica atleta del nostro territorio a rappresentare il Molise nella squadra nazionale di Kick Light che sarà impegnata ad agosto dal 23 agosto al 1° settembre 2024 in Ungheria a Budapest, con i campionati del mondo Wako.

A lei un grande in bocca al lupo da parte del Coni Molise e del presidente Vincenzo D’Angelo, per il raggiungimento di importanti traguardi.

L’atleta termolese Chiara Tavani ha preso parte anche al raduno delle nazionali Kick Light 2024, della Federazione Federkombat, dei cadetti-juniores-seniores e master presso la Palestra Fight Club Pro ad Anguillara Sabazia (Roma),

Lei si è allenata sotto la guida del commissario tecnico nazionale della Federkombat settore Kick Light, Maestro Bruno Campiglia, che ha effettuato un allenamento intenso e specifico di qualità e tecnica, in modo da poter aumentare e migliorare il bagaglio tecnico-tattico degli azzurri, in vista del Mondiale. La Tavani si è comportata, come sempre da campionessa, effettuando l’allenamento dando il massimo come sempre e dimostrando tutta la sua bravura e determinazione, fiera di vestire il tricolore e rappresentare l’Italia e provare a salire sul podio più alto al campionato mondiale.

Lo stesso maestro De Palma Carmine è consapevole che la sua atleta farà bene, “sono orgoglioso di lei e di questa seconda esperienza a carattere Internazionale, se lo merita così come speriamo di meritarci il podio”.

Per adesso deve solo impegnarsi ed allenarsi al meglio per migliorare e perfezionarsi, inizierà la preparazione già da Lunedì 08 luglio con allenamenti impegnativi, duri e faticosi, che oltre alla parte fisica, ci sarà tanta tecnica per farla trovare pronta al 100% per questo evento mondiale.

Galleria fotografica