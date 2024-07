Gran Fondo Sestriere: Maurizio e Alessio De Santis primi di categoria nel campionato italiano

dom 21 luglio 2024

TERMOLI. Gran Fondo Sestriere: Maurizio e Alessio De Santis conquistano la leadership di categoria nel campionato italiano.

La Gran Fondo Sestriere ha vissuto un’edizione memorabile grazie alla partecipazione di ciclisti di livello internazionale, consolidando la sua reputazione come una delle gare più prestigiose del panorama ciclistico internazionale.

La gara si è svolta su un percorso impegnativo e scenografico che ha messo alla prova la resistenza e le abilità tecniche dei ciclisti. Il percorso principale della gara copre una distanza totale di circa 100 chilometri, con un dislivello complessivo di oltre 2.750 metri. Uno dei punti salienti del percorso è la salita del Colle delle Finestre, una delle ascese più iconiche e difficili d’Italia. Con una lunghezza di 18,6 chilometri e una pendenza media del 9,2%, questa salita mette alla prova anche i ciclisti più esperti. I primi 10,8 chilometri sono su asfalto, mentre gli ultimi 7,8 chilometri sono su strada sterrata, aggiungendo una sfida tecnica al percorso.

Tra gli atleti che hanno brillato in questa edizione spiccano i nomi di Maurizio e Alessio De Santis.

Alessio ha chiuso la gara in una straordinaria 22ª posizione assoluta. Questa performance gli ha permesso di guadagnare la leadership nella sua categoria nel campionato italiano.

Maurizio ha concluso la gara in 116ª posizione assoluta, un risultato significativo considerando la difficoltà del percorso e la qualità dei partecipanti. Come Alessio, anche Maurizio ha conquistato la leadership nella sua categoria nel campionato italiano.

Il prossimo appuntamento sarà il 1° settembre, quando parteciperanno al Campionato del Mondo in Danimarca. Questa competizione rappresenterà un’opportunità unica per confrontarsi con atleti di livello globale e per mettere alla prova le proprie capacità sul palcoscenico più prestigioso.