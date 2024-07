Prime gare del tour federale del Beach Bocce 2024

MOLISE. Beach Bocce, al Santucci Sport Zone prima tappa del tour federale a Perrella e Lanzillo.

Sabato 27 seconda tappa alla Marina di Montenero. È iniziato il tour federale del Beach Bocce 2024 in Molise. Prima tappa nell’impianto dell’ASD Santucci Sport Zone a Campobasso.

A vincere sono stati Mario Perrella e Luigi Lanzillo, tesserati per la società La Torre Vinchiaturo. Nella finalissima, disputata in notturna, in contrada San Giovanni dei Gelsi, nel capoluogo, battuti Giuseppe Sala e Pardo Miniello della Santucci Sport Zone Campobasso, classificatosi al secondo posto.

Usciti di scena alle semifinali, terze le coppie formate da Pasquale Ursillo ed Enzo De Michele della Riccese Riccia e Michele Di Lembo con lo spagnolo Manuel Carranza della Santucci Sport Zone Campobasso.

Sedici le coppie al via della competizione, organizzata dall’ASD Santucci Sport Zone Campobasso, club presieduto da Maria Santoro e affiliato alla Federazione Italiana Bocce come società di Beach Bocce, in collaborazione con la FIB Molise.

Tanto divertimento ed entusiasmo al Santucci Sport Zone, che nel mese di agosto tornerà a essere protagonista di un’altra tappa del tour federale del Beach Bocce.

Nell’impianto ‘beach’ del capoluogo molisano presente il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, che ha ringraziato lo sponsor Centro Tartufi Molise, con il consigliere Mario Perrella, quest’ultimo, tra l’altro, vincitore della competizione.

La seconda tappa, invece, è in programma sabato 27 luglio 2024, a partire dalle 9,30, alla Marina di Montenero, al Lido ‘El Chiringuito’, organizzata dall’ASD Bocciofila Montenerese del presidente Beniamino D’Aulerio e valida per il Trofeo ‘Montenerese’, kermesse patrocinata dall’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia.

Il circuito di gare del tour federale di Beach Bocce 2024 consentirà alla coppia vincitrice di prender parte alle finali nazionali, in programma a Genova ‘Capitale Europea dello Sport 2024’ sabato 31 agosto e domenica 1° settembre.

Galleria fotografica