Gara nazionale di bocce, buoni risultati per i giovani atleti molisani

CAMPOBASSO. In territorio marchigiano, al 35° Trofeo 'Antonella Gatti', organizzato dal C.B. Sacra Famiglia Osimo, ottimo quinto posto per Anthony Simiele (Under 12) dell'Avis Campobasso, uscito di scena ai Quarti di Finale per mano della vincitrice Ilaria Capponi dell’ASD Morrovalle.

Simiele ha vinto il girone eliminatorio, giocando bene e mettendo in difficoltà giovanissimi atleti già protagonisti di altre gare nazionali.

Buoni risultati anche per gli Under 18 e Under 15 dell'Avis Campobasso e della Riccese Riccia, impegnati nella gara nazionale marchigiana, valevole quale tappa del Circuito Prestige Junior: Marco Lattanzio, Simone Antoniani, Tommaso Barrea, Gabriele Cosimi e Biagio Iacobucci (Avis Campobasso), Christian Gioia e Simone Ciccotelli (Riccese).

Per i giovani atleti molisani, all’orizzonte, due importanti appuntamenti: i Campionati Italiani Juniores, in programma dal 6 all’8 settembre a Montecatini Terme, e il Trofeo CONI che si disputerà in Sicilia dal 3 al 6 ottobre.

Domenica 6 ottobre, invece, con l’organizzazione dell’AVIS Campobasso, si terrà il Trofeo AVIS giovanile, valevole quale penultima tappa del Circuito Prestige Junior.