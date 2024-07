Tennis giovanile: il Molise protagonista al master nazionale "Kinder"

ROMA. Ottimi risultati quelli centrati dagli atleti dell’Associazione Tennis Campobasso nell’ambito del Master nazionale “Kinder” in svolgimento in ben quattro club della capitale. Ai nastri di partenza della manifestazione, tutti i baby atleti che hanno almeno centrato la finale in uno degli oltre centoventi tornei dislocati su tutto il territorio nazionale e sponsorizzati dalla nota azienda dolciaria. Tra i mille tennisti qualificati al round finale di Roma, anche uno sparuto gruppo di giovani giocatori appartenenti al club rossoblù di Giuseppe Morrone.

Sui campi in terra rossa del prestigioso Pisana Tennis Club, si sono presentati Niccolò Virgilio (under 12 che ha ottenuto una wild card dalla Federazione Italiana), Matteo Gentile parietà boianese ora tesserato per il circolo di Villa De Capoa, Edoardo Della Valle e il debuttante Giuseppe Buongusto (rispettivamente under 12 e under 9 sempre appartenenti al vivaio campobassano della Villa Comunale).

Questi ultimi due hanno brillantemente superato i primi turni della manifestazione confermando lo stato di grazia del tennis molisano. Buongusto, nel comparto riservato ai nati nel 2015, ha battuto il livornese Gregorio D’Alessi col risultato di 7-6 6-4 e ha perso 7-5 7-6 con l’abruzzese Jacopo Spagnoli. Edoardo Della Valle, invece, già classificato 4-1, ha superato nel tabellone di qualificazione - riservato ai nati nel 2012 - Louis Capibel coreano ma tesserato con un club di Milano ed ha perso con il siciliano Davide Russo (6-3 7-6 lo score finale).