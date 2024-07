Alla Marina di Montenero il tour federale di Beach Bocce 2024

MONTENERO DI BISACCIA. Il Lido 'El Chiringuito' e la spiaggia della Marina di Montenero hanno ospitato la seconda tappa del tour federale 2024 del Beach Bocce.

Il Trofeo Montenerese, competizione a coppia, è stato organizzato dall'ASD Bocciofila Montenerese del presidente Beniamino D'Aulerio, in collaborazione con la FIB Molise e col patrocinio dell'amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia.

Sedici le coppie al via della competizione per un totale di 32 partecipanti, tesserati per la Montenerese, la Madonna delle Grazie Termoli, l'Avis Campobasso, la Monforte Campobasso, il Bocciodromo Molisano Campobasso, La Torre Vinchiaturo, l'ABC Castelpetroso e la Riccese Riccia.

A vincere la tappa alla Marina di Montenero sono stati Enzo De Michele e Pasquale Ursillo della Riccese, nel 2023 sesti classificati alle finali nazionali di Borgo Sabotino.

I due atleti di Riccia hanno battuto, in finale, il duo della Montenerese, formato da Claudio Giardino e Fernando Benedetto.

Della Montenerese anche le due coppie estromesse in semifinale e giunte al terzo posto: Gabriele Giardino con Gianluigi Magnaterra e Lorenzo Palombo con Moreno Benedetto.

Divertimento sulla spiaggia della Marina di Montenero per la kermesse organizzata dalla Montenerese.

Presenti alla kermesse il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, l'assessore Claudio Spinozzi, il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, con il consigliere Mario Perrella.

A Montenero di Bisaccia è vicina l'inaugurazione del campo di bocce regolamentare, che l'amministrazione comunale darà in gestione all'ASD Bocciofila Montenerese, il punto di inizio per dotare la città di Montenero di Bisaccia di un bocciodromo, vista la passione per lo sport delle bocce che serpeggia nella città adriatica.

La terza tappa del tour federale 2024 del Beach Bocce, che definirà la classifica generale per la qualificazione alle finali nazionali di Genova del 31 agosto e 1° settembre, si terrà nel mese di agosto a Campobasso sui campi dell'ASD Santucci Sport Zone.

La classifica generale dopo due tappe molisane del Beach Bocce 2024, specialità Coppia: 1^ Pasquale Ursillo - Enzo De Michele (Riccese Riccia) 7 punti; 2^ Mario Perrella - Luigi Lanzillo (La Torre Vinchiaturo) 6 punti; 3^ Giuseppe Sala - Pardo Miniello (Santucci Sport Zone Campobasso) 3 punti; 3^ Claudio Giardino - Fernando Benedetto (Montenerese) 3 punti;

5^ Michele Di Lembo - Manuel Carranza (Santucci Sport Zone Campobasso) 1 punto; 5^ Gabriele Giardino - Gianluigi Magnaterra (Montenerese) 1 punto; 5^ Lorenzo Palombo - Moreno Benedetto (Montenerese) 1 punto.

