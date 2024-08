Iliev e la De Simone in trionfo al torneo open di tennis "Città di Termoli"

TERMOLI. Una finale maschile del torneo open di tennis “Città di Termoli” di altissimo profilo per il circolo del parco comunale, che ha portato a sfidarsi due atleti con punti Atp, come l’argentino Juan Ignacio Iliev e Andrea Bacaloni, sul campo centrale.

Sotto i riflettori scambi duri, colpi morbidi, tanta corsa, alla fine – seppur reduce da un incontro pomeridiano a Pescara – a spuntarla è stato proprio Iliev, 6-4 7-5, in due set molto combattuti.

Un’edizione particolarmente soddisfacente, quella 2024, di un torneo che sta scalando le gerarchie nel nostro territorio regionale, lo prova anche la presenza del presidente del Coni Molise, Vincenzo D’Angelo, che non ha voluto mancare alla cerimonia di premiazione, in cui ha anche consegnato la stella di bronzo per meriti sportivi a Guido Paradisi.

Un torneo che aveva raccolto oltre 80 gli iscritti tra uomini e donne nelle 3 categorie previste.

Senza storia, invece, la finale del singolare femminile, che ha visto trionfare Diana De Simone su Alessandra Periscinotti, col punteggio di 6-0 6-0, doppio bagel che replica quello con cui aveva vinto anche il match di semifinale.

Galleria fotografica