Capri-Napoli a nuoto: Michele Giampietro e il suo team arrivano secondi

Staffetta Capri-Napoli: l'intervista al nuotatore Michele Giampietro

TERMOLI. La curiosità da giornalista ci porta per forza di cose a cercare, scoprire e far conoscere ai più personaggi che con le loro performance, che siano sportive, artistiche, culturali, scientifiche e professionali abbiano le origini della città di Termoli e il suo hinterland.

È il caso di un 24enne, Michele Giampietro, nuotatore, del quale ci siamo già occupati in passato per un’altra impresa, questa volta insieme ad altri cinque colleghi ha partecipato a una staffetta di nuoto in acque libere, gara a cui non è facile partecipare perché bisogna avere certi requisiti, non in possesso per tutti.

La gara in questione era la staffetta Capri-Napoli.

La sua squadra si è classificata seconda, dopo aver nuotato dalla mattina al tramonto, affrontando correnti marine, difficoltà fisiche che una gara del genere comporta, alla fine la loro performance è stata pressoché perfetta, mettendo dietro di loro altri staffettisti anche di prestigio.

A raccontare l’imprese è stato proprio Michele Giampietro.

La Ultra Marathon Capri-Napoli è gara internazionale Open Water tra le 100 competizioni più importanti al mondo nel ranking della Wowsa (World Open Water Swimming Association), sono 6 km da percorrere, 8 ore di nuoto in staffetta.

Il team “Nuotatori per caso” si è aggiudicato il secondo gradino del podio nella categoria staffette precedendo una staffetta argentina e altre staffette italiane. «Ringrazio i miei compagni di avventura per la collaborazione e la determinazione nel raggiungere questo risultato, e il mio allenatore», le parole dell’atleta.

Galleria fotografica