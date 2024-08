Beach tennis e padel: sfide di rango nel weekend

TERMOLI. A quasi due settimane dalle finali che hanno assegnato i titoli dell’Open città di Termoli di tennis, al circolo del parco comunale, si nuovo racchette in primo piano, ma sono quelle del padel e del beach tennis, che ormai da tradizione fanno capolino a fine agosto sul litorale.

Approda il tour nazionale Believe 2024, come sempre curato da Matteo Carponi, con Emotion.

Una manifestazione sportiva che porterà atleti da diverse regioni d’Italia e oltre al lato agonistico, funge da volano di promozione del territorio.

Si parte domani, sabato 24 agosto, col padel, un importante appuntamento che si inserisce all’interno del calendario nazionale come quinta tappa del Domina Padel Experience e che porterà i vincitori del doppio maschile “lim. 3” ad aggiudicarsi due soggiorni di una settimana in all inclusive presso il Domina Coral Bay resort a 5 stelle per giocarsi il trofeo dei campioni dal 17 al 24 novembre 2024, sfidando i vincitori delle altre tappe (Treviso, Milano, Padova, Venezia) e che vedrà i campioni a Sharm El Sheikh vincere due soggiorni di una settimana in all inclusive al Riviera Resort Tulum in Messico.

Non solo, ma la coppia che diventa campione nel misto a Mon Club di Termoli si aggiudica due weekend di 3 giorni (2 notti) al Domina Zagarella resort in Sicilia.

Un evento molto atteso e che vedrà una partecipazione importante e che Matteo Carponi sta curando nei dettagli a livello organizzativo.

Sabato sera la cena di gala nella bellissima spiaggia del lido Cala Sveva.

Domenica 25 dedicata al beach tennis con in programma la mattina dedicata ai ragazzi under 14/12/10 nei campi di Cala Sveva e pomeriggio invece l’oramai classico doppio maschile senior con le migliori coppie locali a sfidare giocatori in arrivo da Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo.