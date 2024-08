Il "mondo" delle racchette si sfida a Termoli

TERMOLI. Padel e beach tennis: ha preso il via la due giorni del tour nazionale “Believe 2024” a cura dell’Emotio-n con Matteo Carponi nel ruolo di kingmaker.

Ogni anno nei mesi estivi Termoli è un punto di riferimento per gli eventi Emotio-n, dallo scorso anno l’evento raddoppia le discipline non solo beach tennis, ora è entrato in scena di diritto anche il padel.

Stamani, al Monclub di via Cardarelli, sono iniziate le gare di doppio misto di questa disciplina che ormai ha fatto parecchio strada.

Il Padel è l’unica disciplina sportiva dove il rapporto praticanti è quasi alla pari tra uomini e donne.

Un evento molto atteso e che vedrà una partecipazione importante e che Matteo Carponi sta curando nei dettagli a livello organizzativo.

Come abbiamo anticipato ieri, domenica ci si sposta sul mare per dedicarsi al beach tennis, agli impianti della Cala Sveva, dove la mattina a iniziare saranno i ragazzi Under 14-12-10. Nel pomeriggio si prosegue con il classico doppio maschile senior con le migliori coppie locali a sfidare i giocatori che arrivano dal Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo; nell’attesa ascoltiamo il patron dell’evento Matteo Carponi Emotio-n.