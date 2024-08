Padel e beach tennis: i vincitori del torneo

Matteo Carponi commenta la due giorni di padel e beach tennis a Termoli

TERMOLI. Ogni anno, nei mesi estivi, Termoli è il punto di riferimento degli eventi targati Emotio-n.

E dallo scorso anno, l’evento è raddoppiato. Non solo beach tennis ma anche la nuova disciplina del padel.

E in questo ultimo weekend di agosto, si è conclusa la tappa inserita nel tour nazionale “Believe 2024” a cura di Matteo Carponi nel ruolo di kingmaker.





Ed è proprio Matteo Carponi, il patron, che a fine evento ci ha regalato una chicca che farà aumentare di prestigio Termoli.

Le gare di padel al Mon Club, hanno premiato nel Dmx Misto:

1- Di Iorio Federica, Primiano Lorenzo

2 - Gasbarro Marilena - Campidoglio Alessio

Dm maschile padel:

1- Iuliani Jacopo/ Benedetto Giuseppe

2- Primiano Lorenzo/ Toto Romeo.

Per il beach tennis, invece, le gare si sono svolte nei campi del lido della Cala Sveva sul Lungomare Nord e i vincitori sono stati per il Dm maschile padel, la coppia Lo Russo Jacopo- Marcoccia Luca su Di Nallo Gianni- Farina Angelo. Tanti premi per tutti e grandi applausi per gli organizzatori.

