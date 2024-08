Gran Fondo Matildica, Maurizio De Santis si qualifica per i Mondiali 2025

TERMOLI. Domenica 25 agosto, a Reggio Emilia, è andata in scena la storica Granfondo Matildica-Merida, corsa valida anche come prima tappa italiana dell’Uci Gran Fondo World Series. La gara si è sviluppata su un percorso impegnativo di 120km con un dislivello di 1.400mt ed ha visto la partecipazione di 1500 ciclisti provenienti da tutta Italia, anzi da tutta Europa e alcuni persino da oltre oceano, 20 le nazioni rappresentate.

Maurizio De Santis ha concluso la gara al 110° posto assoluto, rientrando ampiamente nel 25% dei migliori atleti di ciascuna categoria di partenza, centrando cosi l'obiettivo che gli ha permesso di ottenere la qualificazione ai Mondiali 2025 che si terranno a Lorne, in Australia.

Nonostante il traguardo appena raggiunto, Maurizio De Santis sarà già in gara con il figlio Alessio De Santis al Mondiale 2024 che si svolgeranno ad Aalborg, in Danimarca domenica 1° settembre. È un momento particolarmente significativo per la famiglia De Santis, con padre e figlio pronti a dimostrare il loro talento e la loro passione per lo sport nella competizione più importante della stagione.