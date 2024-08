Kickboxing, debutto convincente di Chiara Tavani ai mondiali di Budapest

TERMOLI. La giovanissima Chiara Tavani inizia col piede giusto la sua partecipazione ambiziosa ai mondiali Waco di Kickboxing a Budapest. Al suo esordio vince il primo combattimento per superiorità tecnica.

Affondata l'avversario della Grecia da una prestazione super dell'atleta termolese in maglia azzurra, la vittoria della nostra Chiara non è mai stata in discussione; seppur l'avversaria fisicamente era piu imponente, Chiara le ha fatto capire che non sarebbe stato facile e la conferma della vittoria per superiorità tecnica la dice lunga sulla forza della nostra portacolori.

Entusiasta anche il suo allenatore Carmine De Palma che dopo la vittoria ha subito rilanciato la sfida, sotto a chi tocca. Brava Chiara come di dice chi ben comincia è a metà dell'opera.