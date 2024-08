Continua il sogno iridato in maglia azzurra: Chiara Tavani ai quarti di finale a Budapest

TERMOLI. Continua a vincere la piccola atleta termolese Chiara Tavani, con la maglia Azzurra, ai mondiali di Waco Kickboxing di Budapest dopo aver battuto l'avversaria greca, ieri pomeriggio ha steso sul tatami anche la portoghese.

Una superiorità schiacciante per la nostra Chiara che ha il sostegno della nostra comunità, com'è evidente nei commenti social agli articoli che ne narrano l'avventura iridata.

Grinta e carattere da vendere per la nostra portacolori, ora è tra le migliori otto atlete della sua categoria, essendo volata d'impeto ai quarti di finale, grande sostegno per lei dal suo allenatore Carmine De Palma ma anche dai suoi genitori che sono carichi per la loro battagliera figliola.

Vai Chiara, che il vento di Termoli ti spinga verso un sogno grandissimo.