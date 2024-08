L'Athletic Club di Termoli al "Golden Gala" di Roma

TERMOLI. Si svolgerà venerdì 30 agosto a Roma l'annuale tappa della Diamond League di atletica leggera, meglio conosciuta nella nostra nazione come "Golden Gala" intitolata al compianto velocista italiano Pietro Mennea.

Meeting internazionale nel quale saranno presenti più di cinquanta degli atleti medagliati nell'atletica alle olimpiadi di Parigi 2024 ed i leader del movimento nazionale come Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi, avrà come gara di contorno una staffetta 12 per 200 metri denominata "Palio dei Comuni " alla quale parteciperà una squadra che rappresenterà il comune di Termoli allestita con i ragazzi del settore giovanile dell'Athletic Club Termoli.

Gli atleti avranno così l'opportunità di correre all'interno del mitico stadio Olimpico di Roma e saranno accompagnati dagli istruttori Lorusso Francesco Paolo e Manes Roberto e da alcuni genitori, per poter prima competere con i loro pari età rivenienti da tutta Italia, e poi poter assistere ad uno dei più importanti eventi internazionali che si svolgono nell'ambito dell'atletica leggera mondiale.

La nota dolente per il direttivo e lo staff tecnico della società termolese è stata l'impossibilità di schierare nella staffetta l'atleta Di Cillo Giorgia vittima di un serio infortunio a cui vanno gli auguri di pronta guarigione sperando di rivederla appena possibile sulla pista di atletica dello stadio Cannarsa. Non resta che fare un grosso in bocca al lupo ai ragazzi termolesi per questa importante prova che li attende.